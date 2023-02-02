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布碌崙華康會 4日元宵慶祝活動

記者胡聲橋／紐約報導
華康會將舉辦元宵節慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)
華康會將舉辦元宵節慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)

由州眾議員寇頓（William Colton）、市議員李凱健（Ari Kagan）、華人健康協會和明日之星俱樂部（Leaders of Tomorrow）等共同主辦的「2023第七屆元宵樂融融」活動，將於4日在班森賀登場，主辦方盛邀社區民眾前來鬧元宵，享受新春的快樂。

在1日的記者會上，華康會會長陳麗娜表示，元宵節是春節的壓軸戲，也是春回大地、萬物復蘇的開始。他們為此聯合推出元宵節慶祝活動，希望為春節畫上一個歡歡喜喜的完美句號，他們也希望更多老外能參與進來，共度中國傳統節日。

本周六的慶元宵節活動包括舞獅采青、歌舞表演、猜謎語、游戲和幸運抽獎等環節。元宵節當然少不了湯圓，活動當天主辦方將向民眾派湯圓（先到先得），現場還有搓湯圓，以及新春佳節的馬來美食「七彩撈生」。此外，參與者還能得到有關醫療保險、糧食券、信托、長期護理計劃、銀行開戶等方面的咨詢。

該慶祝活動具體舉行時間為4日上午10時30分至下午1時，地點在布碌崙班森賀86街2336號的華康會會所內舉行，面向社區所有居民開放。

該活動得到帝國藍十字藍盾醫保、道明銀行（TD Bank）、聯合健康保險、平安西藥房、時代車行、康華診所，以及紐約台山僑胞婦女聯合會和海灣公園大道華人商會等社團的支持。

元宵節 醫療保險 華人

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