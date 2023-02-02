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下城中資50層酒店破產 轉安置庇護客

記者許君達／紐約報導
這家酒店位於曼哈頓下城金融區核心位置，樓高50層，共有492個房間，號稱「世界最高的假日酒店（Holiday Inn）」。（記者許君達／攝影）
這家酒店位於曼哈頓下城金融區核心位置，樓高50層，共有492個房間，號稱「世界最高的假日酒店（Holiday Inn）」。（記者許君達／攝影）

位於曼哈頓下城華爾街附近一家正進行破產官司的假日酒店(Holiday Inn)日前與市府和法院達成協議，酒店結業，用於安置庇護客，市府為安置所需的客房支付高於當下市場價的價格。這家酒店現為中國地產商謝菊寶持有，樓高50層，有492個房間，因新冠疫情期間經營不佳申請破產。

法庭文件顯示，酒店方年初與負責安置移民的市公立醫院系統簽署協議，將酒店房間出租給市府，截止時間為明年4月底。紐約市為每個房間支付每日190元的費用，這是相關預算中所允許的價格區間的上限。在所有房間全部使用的情況下，紐約市每月會付給酒店280萬元，整個協議執行完畢後，酒店方能夠得到1050萬元的資金，以幫助其償還債務，但這尚不夠支付其欠下的1100萬元貸款利息。

這家酒店目前尚在經營。前台服務人員透露，他們將於2月6日停止營業。記者查詢發現，該酒店在部分訂房平台上已經下架，但假日酒店品牌所屬的洲際酒店集團(IHG)官方網站上依然可以預訂2月6日以前的房間。本周末的標準間標價為149元，稅後總價約174元。

酒店現由中國商人謝菊寶持有，其內部裝飾充斥著大量中國元素。（記者許君達／攝影）
酒店現由中國商人謝菊寶持有，其內部裝飾充斥著大量中國元素。（記者許君達／攝影）

專業人士稱，由於這間酒店正在進行破產程序，公開的法庭文件為公眾提供了一個機會，得以一窺紐約市就難民安置問題與相關酒店業者的合作情況，否則，市府與業者之間的協議是不公開的。

市長亞當斯上月表示，安置和照護這一輪庇護客的費用已接近20億元，達到市府此前預估數字的兩倍。據統計，從去年以來，已有大約4萬名新移民來到紐約。

該酒店目前的市場價約為149元，但市府會在一年多的時間內以每天每間190元的價格...
該酒店目前的市場價約為149元，但市府會在一年多的時間內以每天每間190元的價格支付給酒店方，用以安置庇護客。（記者許君達／攝影）

根據協議，市府將為這處庇護設施提供24小時安保服務，負責將「可能不守規矩或對其他人員造成危險和滋擾的人」趕走。而酒店方面則需要提供每週三次的客房服務。此外，房間內的微波爐將被移除，以防止安置客在房間內做飯產生的安全隱患。市府將為他們提供所有食物。

這家酒店的業主謝菊寶是一名來自中國江蘇的地產業者。根據此前的報導，他於2009年購入這塊位於華盛頓街（Washington St）99號的地產，改造成規模空前的酒店，並於2014年開張營業。但從2017年年底開始，該處地產就被掛牌上市，當時報價3億元。2020年新冠疫情開始後，酒店生意元氣大傷，1.37億元的抵押貸款出現違約。在資金缺口難以填補的情況下，最終啟動了破產程序。

破產 紐約市 庇護

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