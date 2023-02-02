法拉盛華商會年會 3人獲社區貢獻獎

法拉盛華商會宣布將舉辦年會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人 (工商)促進會1日宣布，往年都有上千人參與的2023年年會暨第41周年基金籌募餐會，訂於10日(周五)舉辦，歡迎社區共襄盛舉，屆時將頒獎服務貢獻亞裔 社區的皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、市大皇后學院(Queens College)首位華裔校長吳華揚(Frank H. Wu)、皇后社區學院(Queensborough Community College)校長曼吉諾(Christine Mangino)。

華商會理事長王耀明以及首席顧問杜彼得表示，作為非營利機構，華商會成立41年來從未向政府申請經費，為彰顯華人的尊嚴與價值，皆是與會者出錢出力支撐。對於今年的社區貢獻獎獲獎者，杜彼得說，區長理查茲自上任以來，多次舉辦包括慶祝農曆新年在內、弘揚亞裔及華人文化的活動；皇后學院以及皇后社區學院，開展許多針對新移民的課程，也有眾多亞裔學子在此求學。今年的新春大遊行 ，兩位校長都親身參與。教育是首要工作，盼保持良好互動，尋求合作。

華商會年會暨基金籌募餐會，訂於10日晚6時30分至11時，在可樂娜111街52-11號的Terrace on the Park舉辦，著正式服裝為宜，詳情可致電(718)353-2320或電郵[email protected]。