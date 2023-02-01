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女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

記者顏潔恩／紐約報導
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)一名華女與在中國的家人失聯數個月，家人擔憂，希望藉助華社及華文媒體尋人；可靠消息指，華女還住在家人提供的最後已知住址，並沒有出大事，但疑似有精神狀況，不確定拒絕與家人聯繫的原因。

家人指，40多歲的王女士是四川人，持有美國綠卡，曾結過婚，目前是離婚狀態。在中國本科和碩士畢業後，於紐約完成博士學位，曾在多家診所工作。

中國80多歲的父母指，最後一次聯繫上她是去年8月，五個月來毫無音訊，甚至往最壞的方向設想，以為女兒發生意外，打算找美國執法部門報案。

本報記者1月31日根據家人提供的地址，來到羊頭灣華社的一棟住處詢問，房東透露她一直住在地下室的房間裡，並沒有出事；據房東所知，她在新冠疫情爆發前夕的2019年底失業，2020年曾回中國半年，委託友人交租，直到現在都是按時交租。

聽聞雙親急尋，房東遲疑了一陣說，雖聊天交流時並未察覺不對勁；但曾有其他的華人鄰居指，看她走在路上自言自語。之後的幾次接觸，房東發現她在原本的門鎖上另外加了兩道鎖，雖不合規矩，但也不好多說；房東有時會給她自家後院種的菜，也看到房間凌亂、雜物堆積。

房東說，王小姐租房已有六年，初到時說考到執照就會搬家，當時也很替她高興，祝福早日考到執照；對她目前的就業情況不是很清楚，但應該有線上工作。本報記者敲其房門，但無人回應。

新冠疫情對許多人的生活造成壓力，社區機構也提供免費的心理健康課程，呼籲大眾參加；除增加心理健康知識外，身邊親友出現異樣也能及時發現並干預。國際青少年聯合會(IFY)布碌崙(布魯克林)支部、亞裔社區中心(ACC)，近期便曾針對成人心理健康舉辦社區講座，需相關資訊者可微信zhangzhen123us。

房東 心理健康 華女

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