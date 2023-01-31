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日落公園72分局 社區原屬意華裔局長

記者胡聲橋／紐約報導
新任市警72分局局長蘇亞雷斯(左二)參加29日8大道春節慶祝活動。(取自72分局推特)
新任市警72分局局長蘇亞雷斯(左二)參加29日8大道春節慶祝活動。(取自72分局推特)

蘇亞雷斯(Krystin Suarez)29日起正式擔任布碌崙(布魯克林)市警第72分局局長，轄區包括有大量華人居住的日落公園。不過，一些當地居民和社區人士抱怨，該任命未顧及紐約市新規，即分局警民委員會對此類任命有發言權，罔顧委員會希望由華裔擔任局長。

據「每日新聞」報導，市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)近日寫給警察總局長西維爾(Keechant Sewell)和副市長班克斯(Philip Banks)的信中對這項任命強烈抨擊，「這個任命過程不僅是對社區參與的嘲笑，而且侮辱自願付出時間和精力，在社區和分局之間聯絡的委員會成員。」

2021年1月，時任市長白思豪(Bill de Blasio)宣布，即日起，由居民組成的警民委員會將開始在挑選分局局長時發揮諮詢作用，包括面試候選人。

阿維萊斯說，警方確實通知過72分局委員會關於視頻面試局長候選人的事，但卻是面試前幾個小時發出通知，最後只有15人參加，而且參加會議的當地居民發現自己被禁聲，視頻聊天功能也被禁用。阿維萊斯說，市警高層給了委員會主席一些事先寫好的面試問題供其選擇，而且警方不允許向候選人提後續問題。參加第72分局局長面試會議的人在會後互相了解情況，發現他們更願意讓Tony Wong而不是蘇亞雷斯當局長。

阿維萊斯在信中寫道，布碌崙南區勤務指揮中心助理指揮官麥凱維(McEvoy)第二天告訴她，社區和內部的選拔過程已經結束，她感到不安。在與麥凱維的後續會議上，阿維萊斯和委員會成員要求重新對候選人面試。但沒過幾天，第72分局的網頁就更新，顯示蘇亞雷斯已被任命為72分局局長。市警總局發言人說，「市警總局根據市議會第1584號決議，遵守遴選程序」。

當白思豪首次推出該政策時，把這個想法歸功於當時的布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)。作為市長候選人，亞當斯當時表示，他打算以絕對多數的表決給予警民委員會否決權，擴大社區的影響力，但這個想法並沒有實現。

面試 布碌崙 亞當斯

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