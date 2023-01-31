紐約客談／葛謨下台究竟帶來了什麼？

因為性騷 醜聞下台的前州長葛謨 已經淡出公眾視野一年半；但這一年半來，不但州府的防性騷課程仍然停滯不前，還因為葛謨的官司花費大量公帑；顯然，紐約州 並沒有因為打倒了葛謨而變得更好，而打倒葛謨最大的成果，就是極左當道。

葛謨被打倒的罪名主要是性騷指控，假設性騷指控全部是事實，那麼打倒葛謨的最低成果就應該是，淨化了州府的職場風氣，避免讓類似事件再次發生；繼任州長的霍楚上台之初，就推出要求所有州府員工接受防性騷培訓，然而時隔一年半，這項工作卻因為缺乏資金而毫無進展，也就是最低成果也沒有達到；現在是還沒有出事，如果類似事件再次發生，不知又要浪費多少納稅人的錢？

不僅防止性騷沒有進展，打倒葛謨的負面影響到現在仍然陰魂不散；葛謨應對訴訟花費大量資金，法官日前又裁決，州府需承擔這些費用；不知當時支持打倒葛謨的民眾，是否會因為花了自己的錢而感到後悔？

然而，這些負面影響都在其次；打倒葛謨最大的影響，就是極左派徹底掌握了紐約州民主黨的方向盤；葛謨被打倒一事，本身就是民主黨極左派策動，得利最大的也是極左派，不少人藉此積累政治資本；即便接替葛謨的是溫和派的霍楚，她也被極左派捏得死死的，從她選前不得不藉助極左派造勢，到最近她提名的溫和派首席法官遭議會杯葛，都說明了這一點。

所以，葛謨被打倒，正義還沒來得及伸張，問題也沒解決，還花了一大筆錢，最後的結果卻是極左當道；所以，打倒葛謨，到底值不值得呢？