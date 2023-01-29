華策會牽紐約親子互助會 千人慶新年

華策會布碌崙分會28日攜手紐約親子互助會，在日落公園娛樂中心舉辦農曆新年慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

華人 策劃協會布碌崙 (布魯克林)分會28日攜手紐約親子互助會，在日落公園娛樂中心舉辦農曆新年慶祝活動，超過千名民眾出席共度佳節；在新冠疫情後社區活動終於全面復甦，許多民選官員出席活動，向華裔 民眾表達祝福與支持。

兩個組織首次聯辦活動，帶來比以往更多的資源給社區，春節少不了的舞獅、中國武術、舞蹈表演點燃現場氛圍，另外書法、兒童遊戲、兔年手工製作、新年照相館活動等，鼓勵孩子主動參與，玩得不亦樂乎；農曆新年相關的問答遊戲，讓在美出生的華裔孩童對民族身分有更深的了解。

華策會布碌崙分會梅兆波、紐約親子互助會會長黃妮可先後致詞表示，新春佳節是華人最為重要的節日，很高興在這樣的日子裡組織豐富活動，與社區同歡共樂，留下美好的回憶。

此次活動獲得百康仁德機構、州參議員曲怡文、郭納德(Andrew Gounardes)、米維(Zellnor Myrie)、以及市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室的支持；當日多名議員包括國會議員高德曼(Daniel Goldman)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)等人親臨活動，向大眾獻上新春祝福，高德曼更是帶八歲的女兒Everly出席，正在學中文的她祝福觀眾「新年快樂」，不少長者都覺得發音頗為標準，鼓勵學中文再接再厲。