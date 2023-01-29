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世台聯合基金會工作坊 談台灣在聯合國困境

記者劉梓祁／紐約報導
世台聯合基金會「UN Go!」倡議計畫工作坊，28日在法拉盛舉辦。(記者劉梓祁／攝影)
世台聯合基金會「UN Go!」倡議計畫工作坊，28日在法拉盛舉辦。(記者劉梓祁／攝影)

由世台聯合基金會(STUF United Fund Inc.)主辦、為期兩日的「UN Go!」倡議計畫工作坊28日在皇后區法拉盛舉辦，會上邀請數十名相關人士，討論台灣參與國際社會現況；駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，盼該活動能為台灣在國際面臨困境找出解決方案。

該工作坊除討論台灣與聯合國關係，也希望讓更多移民第二代、青年、學生及台灣非政府組織(NGO)代表，了解相關議題、台灣參與國際社會現況，並培養參加國際組織的興趣。

李光章在致詞時表示，台灣為民主國家，不僅居民的生活幸福感在世界排行前列，在公共健康、科技發展和性別平權等方面也走在世界的前列；他呼籲所有人了解當下台灣面對困境，從而更好找到解決方案，並喚醒人們支持台灣進入國際舞台的意識。

1971年舉辦的第26屆聯合國大會通過「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利」，也就是第2758號決議，中華民國政府代表於此案表決前主動宣布退出聯合國，中華人民共和國政府自此取得聯合國席位與中國代表權。

會上賓州大學政治系教授及現代中國研究中心主任戴傑(Jacques Delisle)也針對第2758號決議探討，表示該決議案表決至今已52年，在中國施壓下，台灣透過證明自己的民主價值，積極參與國際體系。

聖湯瑪斯大學政治學系主任葉耀元表示，台灣無法加入聯合國，在國際事務的信息共享和互助上有諸多不便和問題；「目前最大的困難在，台灣若想要加入聯合國，需經安全理事會推薦，做為常任理事國、握有否決權的中國肯定會阻撓。」

他說：「除非中國政黨出現變動或改變心態，例如不再以兩岸統一為目標，才有可能改變現況。」

當晚，世台聯合基金會在喜來登酒店舉辦晚宴，與會嘉賓包括帛琉駐聯合國代表團常任代表Ilana Seid大使、聖克里斯多福及尼維斯駐聯合國代表團常任代表Nerys Dockery大使、聯合國行政和預算諮詢委員會代表Julia Maceil、CoNGO總會長Liberato Bautista，另還有紐約經文處公使陳珮瑩、紐約市保守黨代表狄鍾琪和台灣立法委員林靜儀等。

當晚世台聯合基金會在喜來登酒店舉辦晚宴。(主辦方提供)
當晚世台聯合基金會在喜來登酒店舉辦晚宴。(主辦方提供)
世台聯合基金會「UN Go!」倡議計畫工作坊，28日在法拉盛舉辦。(記者劉梓祁／...
世台聯合基金會「UN Go!」倡議計畫工作坊，28日在法拉盛舉辦。(記者劉梓祁／攝影)
戴傑在會上針對第2758號決議探討。 (記者劉梓祁／攝影)
戴傑在會上針對第2758號決議探討。 (記者劉梓祁／攝影)
葉耀元說，因台灣無法加入聯合國，在國際事務的信息共享和互助上有諸多不便和問題。 ...
葉耀元說，因台灣無法加入聯合國，在國際事務的信息共享和互助上有諸多不便和問題。 (記者劉梓祁／攝影)

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