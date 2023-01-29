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曼哈頓N線地鐵站槍案 1人中彈

記者張晨╱紐約報導
華埠堅尼路N線地鐵站於28日凌晨發生槍擊案，一人中彈。(本報檔案照)
華埠堅尼路N線地鐵站於28日凌晨發生槍擊案，一人中彈。(本報檔案照)

曼哈頓華埠堅尼路地鐵站28日凌晨發生一起槍擊案件，一人中彈一人受傷，二人均非亞裔；該案發生不久前，州長霍楚(Kathy Hochul)與市長亞當斯(Eric Adams)才宣布，自去年10月至今，全市地鐵主要犯罪率下降了16%。

回歸疫情前水平，更吸引超過10億乘客重返紐約地鐵。

警方表示，案件發生在凌晨1時左右，在位於地鐵N線堅尼站(Canal St.)南下的列車上一夥人發生爭執，隨後一人掏槍射擊，一人被槍擊中，一人受傷，嫌犯逃離現場。

目擊者表示，當列車駛入站台時，發現車廂內的乘客四散奔逃，隨後便聽到了兩聲槍響；兩名傷者都非亞裔，案發後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，傷勢不定。

槍擊案發生當晚，正值田納西州曼菲斯非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)被警方毆打致死案件的示威發酵，全市多處有不少人因視頻公布組織遊行；同日霍楚與亞當斯也才針對捷運系統犯罪減少，在下城地鐵站召開了記者會。

另外該處日前也才發生另一起攻擊案，根據警方，本月19日下午約2時，一名68歲婦人行經堅尼路與莫塞路(Mercer Rd.)交口，突然遭到一名不知名的男子朝著她的臉潑不明液體，婦人瞬間感到臉部及雙眼刺痛，報警後被送往醫院急救；攻擊者目前則仍在逃。

警方呼籲民眾，若知曉兩起案件相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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