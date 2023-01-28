解庇護客危機 亞當斯要求聯邦撥款20億

市長亞當斯日前赴華府參加全美市長大會，要求總統拜登迅速指派專員負責制定策略，為紐約市撥款20億元解決問題。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)本月中赴華府參加全美市長大會冬季會議，他要求總統拜登迅速指派專員負責制定策略，緩解紐約市等庇護 城市正在經歷的庇護客危機，並請求聯邦政府為紐約市撥款20億元解決問題。

亞當斯在接受Politico採訪時表示，「白宮必須確保迅速滿足受影響城市的需求，這些城市理應得到支援，這包括指派專人專門負責制定緩解壓力的策略，找到其他方法解決我們面臨的庇護客危機。」

其實，拜登兩年前就指派副總統賀錦麗(Kamala Harris)擔任邊境總管；除了指派專人負責解決庇護客危機，亞當斯在市長大會上表示，聯邦政府還應提出解壓策略，如將庇護客分流至其他地區，並加速批准庇護客在美合法工作；他表示，讓各城市獨自面對這一危機是不公平的。

「今天我呼籲出台一個全國性的戰略，來解決庇護客危機」，亞當斯還介紹了自己此前造訪德州邊境城市艾爾帕索的見聞，「我所見到的問題不是一個州、一個城市的問題，而是全國的問題。」

亞當斯曾在邊境與庇護客會面時承諾，要幫助庇護客實現美國夢；但他表示，要實現這一目標的資源下發仍不夠快，紐約市此前預計用於接收庇護客的成本將在10億元左右，但目前估計成本升至15至20億元。

目前已有超過4萬名庇護客被送到紐約市，亞當斯說，市府目前已經支出了3億元，他請求聯邦政府為紐約市撥款20億元解決問題；「聯邦政府拒絕承認目前的危機正在讓我們的城市變得不穩定，這是錯誤的，我不會再保持沉默，讓美國的城市承擔這一問題是錯誤的。」他說，自己願意考慮所有選項，包括將遊民安置在遊輪上，或轉移至紐約州內其他地區。