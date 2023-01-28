我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

解庇護客危機 亞當斯要求聯邦撥款20億

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯日前赴華府參加全美市長大會，要求總統拜登迅速指派專員負責制定策略，為紐約市撥款20億元解決問題。(市長辦公室提供)
市長亞當斯日前赴華府參加全美市長大會，要求總統拜登迅速指派專員負責制定策略，為紐約市撥款20億元解決問題。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)本月中赴華府參加全美市長大會冬季會議，他要求總統拜登迅速指派專員負責制定策略，緩解紐約市等庇護城市正在經歷的庇護客危機，並請求聯邦政府為紐約市撥款20億元解決問題。

亞當斯在接受Politico採訪時表示，「白宮必須確保迅速滿足受影響城市的需求，這些城市理應得到支援，這包括指派專人專門負責制定緩解壓力的策略，找到其他方法解決我們面臨的庇護客危機。」

其實，拜登兩年前就指派副總統賀錦麗(Kamala Harris)擔任邊境總管；除了指派專人負責解決庇護客危機，亞當斯在市長大會上表示，聯邦政府還應提出解壓策略，如將庇護客分流至其他地區，並加速批准庇護客在美合法工作；他表示，讓各城市獨自面對這一危機是不公平的。

「今天我呼籲出台一個全國性的戰略，來解決庇護客危機」，亞當斯還介紹了自己此前造訪德州邊境城市艾爾帕索的見聞，「我所見到的問題不是一個州、一個城市的問題，而是全國的問題。」

亞當斯曾在邊境與庇護客會面時承諾，要幫助庇護客實現美國夢；但他表示，要實現這一目標的資源下發仍不夠快，紐約市此前預計用於接收庇護客的成本將在10億元左右，但目前估計成本升至15至20億元。

目前已有超過4萬名庇護客被送到紐約市，亞當斯說，市府目前已經支出了3億元，他請求聯邦政府為紐約市撥款20億元解決問題；「聯邦政府拒絕承認目前的危機正在讓我們的城市變得不穩定，這是錯誤的，我不會再保持沉默，讓美國的城市承擔這一問題是錯誤的。」他說，自己願意考慮所有選項，包括將遊民安置在遊輪上，或轉移至紐約州內其他地區。

庇護 亞當斯 紐約市

上一則

紐約市民代聯合致信拜登 促速發庇護客援助金

下一則

時報廣場派拉蒙酒店 成紐約第6間臨時庇護所

延伸閱讀

拜登悼加州槍擊案受害者 表彰蔡班達英勇奪槍

拜登悼加州槍擊案受害者 表彰蔡班達英勇奪槍
拜登拔擢前防疫協調官齊安茲接任白宮幕僚長

拜登拔擢前防疫協調官齊安茲接任白宮幕僚長
紐約市長亞當斯市情咨文 拚治安多管齊下

紐約市長亞當斯市情咨文 拚治安多管齊下
拜登新年演說 批共和黨提案將危及美國經濟

拜登新年演說 批共和黨提案將危及美國經濟
紐約市長亞當斯二次市情咨文 提堆肥計畫、打擊累犯和生物中心

紐約市長亞當斯二次市情咨文 提堆肥計畫、打擊累犯和生物中心

熱門新聞

根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

2023-01-24 10:33
患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元。圖為示意圖。(Pixabay)

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

2023-01-25 14:53
哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡，調查疑似自殺。(取自領英)

哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡 調查疑似自殺

2023-01-26 15:33
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

2023-01-20 13:02
紐約市長亞當斯表示，已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。（會議直播）

時報廣場今晚7時恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

2023-01-27 17:48

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了