亞美聯盟「影響力」獎 華裔孫雯獲表彰

孫雯在疫情期間協助亞美聯盟、華人社區調集資源，爭取政府重視而獲表彰。(記者許君達╱攝影)

亞美聯盟日前在曼哈頓舉辦2023年度影響力頒獎晚會，表彰過去一年代表亞裔 社區做出卓越貢獻並對社會有積極影響力的人士；會上共有五位亞裔人士獲獎，包括州勞工廳副廳長孫雯(Linda Sun)及前市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)等。

市長亞當斯(Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)等民選官員以及數位亞裔市議員出席。

亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，當天頒獎晚會是疫情後首次舉辦，共有400餘名賓客出席，獲頒影響力大獎(Impact Awards)者，還包括在報導仇亞事件中表現突出的ABC新聞台韓裔記者CeFaan Kim、民權律師和作家及電影人Valarie Kaur和商業諮詢公司Droga5首席執行官Susie Nam。

晚會開始前，全體賓客為日前在加州華人 聚集的蒙特利公園市(Monterey Park)發生大規模槍案的遇難者默哀致意。

亞當斯肯定亞美聯盟在疫情的至暗時刻，為亞裔弱勢群體募集大量防疫物資的行動，「我永遠欠你們一個人情。」 亞當斯(右)為亞美聯盟行政總監姚久安授予嘉獎狀。(記者許君達╱攝影) 前市衛生局局長喬克西獲亞美聯盟頒「影響力大獎」。(記者許君達╱攝影)

歐德思表示，她為本屆史上最多元的市議會、以及創紀錄的亞裔民意代表數量感到驕傲；她說，我們所有人應該堅定地站在一起，向仇恨說不。

「每個紐約人都應該擁有安全的生活」，詹樂霞表示，近期針對亞裔的各種悲劇令人心痛，但仇恨在這個國家沒有立足之地，她作為司法的捍衛者，將繼續打擊仇恨犯罪。

作為獲獎者中唯一的華裔，孫雯在疫情期間積極協助亞美聯盟、華人社區調集資源，爭取政府重視而獲表彰；她說，在2021年初新冠疫苗 初問世且供應緊峭時，她在政府內部運作和協調，成功為皇后區和曼哈頓華埠爭取到疫苗，設置流動疫苗注射點，幫許多行動不便和語言有障礙的華裔長者接種疫苗。