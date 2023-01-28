亞美聯盟「影響力」獎 華裔孫雯獲表彰
亞美聯盟日前在曼哈頓舉辦2023年度影響力頒獎晚會，表彰過去一年代表亞裔社區做出卓越貢獻並對社會有積極影響力的人士；會上共有五位亞裔人士獲獎，包括州勞工廳副廳長孫雯(Linda Sun)及前市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)等。
市長亞當斯(Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)等民選官員以及數位亞裔市議員出席。
亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，當天頒獎晚會是疫情後首次舉辦，共有400餘名賓客出席，獲頒影響力大獎(Impact Awards)者，還包括在報導仇亞事件中表現突出的ABC新聞台韓裔記者CeFaan Kim、民權律師和作家及電影人Valarie Kaur和商業諮詢公司Droga5首席執行官Susie Nam。
晚會開始前，全體賓客為日前在加州華人聚集的蒙特利公園市(Monterey Park)發生大規模槍案的遇難者默哀致意。
亞當斯肯定亞美聯盟在疫情的至暗時刻，為亞裔弱勢群體募集大量防疫物資的行動，「我永遠欠你們一個人情。」
歐德思表示，她為本屆史上最多元的市議會、以及創紀錄的亞裔民意代表數量感到驕傲；她說，我們所有人應該堅定地站在一起，向仇恨說不。
「每個紐約人都應該擁有安全的生活」，詹樂霞表示，近期針對亞裔的各種悲劇令人心痛，但仇恨在這個國家沒有立足之地，她作為司法的捍衛者，將繼續打擊仇恨犯罪。
作為獲獎者中唯一的華裔，孫雯在疫情期間積極協助亞美聯盟、華人社區調集資源，爭取政府重視而獲表彰；她說，在2021年初新冠疫苗初問世且供應緊峭時，她在政府內部運作和協調，成功為皇后區和曼哈頓華埠爭取到疫苗，設置流動疫苗注射點，幫許多行動不便和語言有障礙的華裔長者接種疫苗。
孫雯說，作為新移民的孩子，她從小深切體會到華人在語言不通的美國社會之不易，這也是她立志進入政府工作的原因之一；「無論能夠發揮多大的作用，只要你在那裡，就會讓擁有發言權的人感知到你的存在，就代表著華人所能夠占有的『一席之地』。」她也希望以自身經驗，鼓勵年輕一代華人積極參政，學會為自己和社區發聲。
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