春節傳憾事 華婦腦出血過世 女兒盼來美告別

亞總會和美國福州琅岐聯合總會鄉親服務中心聽取社區求助。(記者胡聲橋╱攝影)

春節是闔家團圓的日子，布碌崙8大道 福建籍華婦林惠琴卻因腦動脈瘤引發的腦出血不幸辭世，年僅60歲。林惠琴的家人26日向美國福州琅岐聯合總會求助，希望能讓多年未見的女兒來美為母親送上最後一程。

林惠琴兒子馮銳說，他2016年幫父母從家鄉琅岐移民到美國，定居在8大道。這些年母親在家幫他照顧孩子打理家務，過得很開心。雖然還算健康，卻有高血壓、頭痛，但家人並沒有特別重視。

1月19日，臘月28那天，林惠琴在家中上廁所時突然昏倒，家人趕緊將她送醫救治，醫生診斷，是腦部一個兩毫米的腦動脈瘤引發腦出血，當時通過微創手術 將腦中的血抽出。馮銳說，做完手術後母親當時狀況不錯，人也清醒，他們當時還比較樂觀，但20日晚上，再為她做第二次手術後，母親就再也沒醒過來，直到23日過世都處於昏迷狀態。22日，醫生說林惠琴已腦死，要撤除維生系統。但因當天是大年初一，家人不同意。最後堅持到初二，家人才忍痛同意醫院拔管，當時林惠琴剛過完60歲生日不久。

馮銳說，自己的小兒子今年九歲，從小由母親帶大，天天吵著要奶奶。而在家鄉的37歲妹妹，已多年未見母親。他希望妹妹能早日獲得簽證 ，來美國和母親見上最後一面。

26日是美國福州琅岐聯合總會鄉親服務中心掛牌的首日，林惠琴家人的求助也是這個聯合總會處理的第一件事。該聯合總會總顧問、美國亞總會會長陳善莊表示，將向相關國會議員辦公室提出申請，為林惠琴的女兒獲得簽證提供幫助。不過，目前國內疫情還在繼續，他估計近期獲得赴美簽證的概率只有50%。