NBA籃網隊春節賽 火熱迎兔年
NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊(Brooklyn Nets)26日與底特律活塞(Detroit Pistons)的賽事，舉辦年度中國春節賽，慶祝農曆新年；中國駐紐約總領事黃屏到場發表賀詞，希望用籃球增進兩國民間互相了解。
每逢農曆新年，籃網隊於巴克萊中心(Barclays Center)主場舉辦中華文化主題比賽已成傳統；籃網隊介紹，本次春節賽期間，巴克萊中心換上兔年的全套布置；中國火鍋品牌小龍坎也在場館內擺開展台，讓觀眾免費品嘗冰粉、小麵、糍粑等四川特色美食。
總領事黃屏疫情之後首次親自到場致辭；他表示，雖然遠隔重洋，但中國也有眾多球迷共同觀賽，「體育是連接人民，促進合作的橋梁；新的一年，希望一起競技、合作，讓中美兩國人民的關係更緊密。」
黃屏還與籃網執行長祖斯曼(Sam Zussman)交換新年禮物；祖斯曼表示：「今天的比賽是慶祝歷史悠久的中國文化，加深我們與中國球迷聯繫的重要活動。」
開場前，Joyous弦樂團的華人青少年樂手演奏美國國歌，華人舞蹈團Takala Land也在中場休息獻上街舞表演；華裔藝人歐陽靖、蔣夢婕等到場觀看。
籃網隊超級巨星杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)、西蒙斯(Ben Simmons)等也通過視頻用中英文向中美球迷送上新春祝福；西蒙斯還宣布將在中國捐贈建設籃球場，「讓更多小朋友們有機會接觸到我愛的籃球。」
春節賽及推出中國新年限定服飾是布碌崙籃網隊的傳統，每次都火爆熱賣大受球迷歡迎；今年攜手中國杭州潮裝品牌「華人青年」(Wah Yan Ching Nin)，推出兔年春節聯盟系列服飾，在「巴克萊中心」限量發售，包括兔子圖案的運動衫、運動鞋及T恤等。
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