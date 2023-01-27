NBA籃網隊春節賽 火熱迎兔年

NBA布碌崙籃網隊26日舉辦年度中國春節賽，慶祝農曆新年。(記者和釗宇╱攝影)

NBA布碌崙 (布魯克林)籃網隊(Brooklyn Nets)26日與底特律活塞(Detroit Pistons)的賽事，舉辦年度中國春節賽，慶祝農曆新年；中國駐紐約總領事黃屏到場發表賀詞，希望用籃球增進兩國民間互相了解。 中國駐紐約總領事黃屏到場發表新春賀詞，表示希望用籃球來增進兩國民間了解。（記者和釗宇╱攝影） 中國火鍋品牌小龍坎也在場館內擺開展臺，讓觀眾免費品嘗冰粉、小麵、糍粑等四川特色美食。（記者和釗宇／攝影）

每逢農曆新年，籃網隊於巴克萊中心(Barclays Center)主場舉辦中華文化主題比賽已成傳統；籃網隊介紹，本次春節賽期間，巴克萊中心換上兔年的全套布置；中國火鍋品牌小龍坎也在場館內擺開展台，讓觀眾免費品嘗冰粉、小麵、糍粑等四川特色美食。 中國駐紐約總領事黃屏發表新春賀詞，表示希望用籃球增進兩國民間相互了解。(記者和釗宇╱攝影) 籃網隊今年春節賽球隊攜手中國杭州潮裝品牌「華人青年」，推出兔年春節聯盟系列服飾。（記者和釗宇╱攝影） 華人舞蹈團Takala Land在中場休息為觀眾獻上街舞表演。（記者和釗宇／攝影）

總領事黃屏疫情之後首次親自到場致辭；他表示，雖然遠隔重洋，但中國也有眾多球迷共同觀賽，「體育是連接人民，促進合作的橋梁；新的一年，希望一起競技、合作，讓中美兩國人民的關係更緊密。」 開場前，Joyous弦樂團的華人青少年樂手們演奏了美國國歌。（記者和釗宇／攝影）

黃屏還與籃網執行長祖斯曼(Sam Zussman)交換新年禮物；祖斯曼表示：「今天的比賽是慶祝歷史悠久的中國文化，加深我們與中國球迷聯繫的重要活動。」

開場前，Joyous弦樂團的華人 青少年樂手演奏美國國歌，華人舞蹈團Takala Land也在中場休息獻上街舞表演；華裔藝人歐陽靖、蔣夢婕等到場觀看。 NBA布碌崙籃網隊26日舉辦一年一度的中國春節賽，慶祝農曆新年。（記者和釗宇╱攝影）

籃網隊超級巨星杜蘭特(Kevin Durant)、厄文 (Kyrie Irving)、西蒙斯(Ben Simmons)等也通過視頻用中英文向中美球迷送上新春祝福；西蒙斯還宣布將在中國捐贈建設籃球場，「讓更多小朋友們有機會接觸到我愛的籃球。」