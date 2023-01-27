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獎學金月 法拉盛推廣大學儲蓄計畫

記者鄭怡嫣╱紐約報導
法拉盛第22小學、法拉盛市議員黃敏儀、社區機構及企業等一同舉辦「大學儲蓄計畫」介紹活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛第22小學、法拉盛市議員黃敏儀、社區機構及企業等一同舉辦「大學儲蓄計畫」介紹活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

慶祝1月「紐約市獎學金月」(NYC Scholarship Month)，法拉盛第22小學、市議員黃敏儀、社區機構及企業等26日舉辦「大學儲蓄計畫」(Save for College Program)介紹活動，鼓勵家長們對孩子的大學教育基金儘早規畫，從長計議。

「大學儲蓄計畫」由紐約市政府與非營利組織NYC Kids RISE合作管理，面向全市幼兒園及一年級學生家庭。當家長開通其中的NYC獎學金帳戶(NYC Scholarship Account)時，可免費獲得100元初始資金，當家長在名下再開設一個與該獎學金帳戶關聯的大學及職業儲蓄帳戶，還可再免費獲得25元，之後有機會獲更多的助學基金。

研究顯示，大學儲蓄帳戶內哪怕只有1至500元，孩子上大學與畢業的可能性，要比沒有帳戶的孩子分別高出三倍以及四倍。介紹會現場，許多第22小學的華人家長，排隊詢問「大學儲蓄計畫」的激活與管理方式。女兒就讀一年級的權先生表示，自己為一代移民，英語能力有限，也無其他渠道獲得教育儲蓄金相關信息，將立刻開通NYC獎學金帳戶，從現在開始為女兒上大學作準備。

曾就讀第22小學的市議員黃敏儀表示，「大學儲蓄計畫」面向全市，且無論家長的收入或移民身分均可申請，是一筆切實的教育投資，敦促家長們儘早建立儲蓄帳戶，助力孩子成才。皇后區第25學區學監Danielle DiMango則表示，早日規劃大學成本非常關鍵，勿讓財務負擔耽誤孩子接受高等教育。

法拉盛銀行社區分行總監許凌，當日還代表銀行為第22小學額外捐贈6000元，使每個幼童家庭除100元初始資金外，還可額外獲得25元。更多有關「大學儲蓄計畫」以及其中的NYC獎學金帳戶訊息，可諮詢學校家長協調員、至網站nyckidsrise.org、或致電(833)543-7473了解，有中文服務。

儲蓄 教育 法拉盛

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