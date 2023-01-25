大鬧8大道奶茶店 華男揚言殺人被緝
布碌崙8大道24日發生華男大鬧奶茶店事件，嫌疑人揚言殺店內員工。警方正搜捕歹徒。
中午11時48分，一名華男走進8大道5306號「JOOY Tea Shoppe」的一家奶茶店。員工指，男子點了八杯奶茶，但用信用卡付款時，沒有刷過，店員拒絕賣給他。沒想到男子大發脾氣，用手猛敲櫃台，大喊大叫，威脅「我要殺了你們」。
店員馬上報警。警方約十分鐘後到達，華男已經逃走。下午2時30分左右，該華男再次出現在奶茶店，仍然喊叫要買奶茶。店員再次報警，歹徒眼看情形不對，只好逃走。
店員指，該男嫌約40歲，身高約5呎6吋，身材偏瘦。以前也來買奶茶，都是一次買許多杯。她們覺得該華男好像精神不太正常，但以前信用卡每次都可以刷，所以也沒說什麼。
警方呼籲民眾留意，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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