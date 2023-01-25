大鬧8大道奶茶店 華男揚言殺人被緝

圖中華男大鬧8大道奶茶店。(奶茶店提供)

布碌崙8大道 24日發生華男 大鬧奶茶店事件，嫌疑人揚言殺店內員工。警方正搜捕歹徒。

中午11時48分，一名華男走進8大道5306號「JOOY Tea Shoppe」的一家奶茶店。員工指，男子點了八杯奶茶，但用信用卡 付款時，沒有刷過，店員拒絕賣給他。沒想到男子大發脾氣，用手猛敲櫃台，大喊大叫，威脅「我要殺了你們」。

店員馬上報警。警方約十分鐘後到達，華男已經逃走。下午2時30分左右，該華男再次出現在奶茶店，仍然喊叫要買奶茶。店員再次報警，歹徒眼看情形不對，只好逃走。

店員指，該男嫌約40歲，身高約5呎6吋，身材偏瘦。以前也來買奶茶，都是一次買許多杯。她們覺得該華男好像精神不太正常，但以前信用卡每次都可以刷，所以也沒說什麼。