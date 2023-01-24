陳偉儀參選市議員 獲多位民選官員背書

布碌崙第43市議員選區參選人陳偉儀，日前在8大道酒樓首次舉行競選籌款晚會。(讀者提供)

市議會第43選區民主黨 參選人陳偉儀(Wai Yee Chan)23日獲得七名現任與前任南布碌崙(布魯克林 )民選官員的背書，包括州參議員曲怡文、市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、前州眾議員白彼得(Peter Abbate)，以及地區領袖麥克利特(Chris McCreight)、凱利(Tori Kelly)、與博瓦(Joseph Bova)。

「沒有人比陳偉儀更合適。我很幸運能有她作為我的員工多年」，紀思庭說，陳偉儀真正關心社區，並且知道如何把事情做好。這正是現在所需要的。他已準備好創造歷史。郭納德說，陳偉儀是所在社區的倡導者，很高興背書她參選新第43選區市議員，她將把多年經驗帶到這個崗位。

「陳偉儀是新的亞裔 占多數的市議員選區最佳候選人」，曲怡文說，多年來，她一直為社區服務，了解並關心居民需求。從老年服務到公共安全，對社區有正確願景，期待在市議會有強大的合作伙伴。陳偉儀說，「我期待著與他們合作，使南布魯克林更安全、更方便」。

她表示，目前競選團隊已初步成型，雇用競選經理Grace Safarik、招募義工約50人，接下來將到社區展開活動，為3月的簽名連署(petition)備戰；她也解釋，選民可為多個參選人簽名，並無限制，也提醒要入籍民主黨，才能參加6月的黨內初選。