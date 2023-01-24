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陳偉儀參選市議員 獲多位民選官員背書

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙第43市議員選區參選人陳偉儀，日前在8大道酒樓首次舉行競選籌款晚會。(讀者提供)
布碌崙第43市議員選區參選人陳偉儀，日前在8大道酒樓首次舉行競選籌款晚會。(讀者提供)

市議會第43選區民主黨參選人陳偉儀(Wai Yee Chan)23日獲得七名現任與前任南布碌崙(布魯克林)民選官員的背書，包括州參議員曲怡文、市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、前州眾議員白彼得(Peter Abbate)，以及地區領袖麥克利特(Chris McCreight)、凱利(Tori Kelly)、與博瓦(Joseph Bova)。

「沒有人比陳偉儀更合適。我很幸運能有她作為我的員工多年」，紀思庭說，陳偉儀真正關心社區，並且知道如何把事情做好。這正是現在所需要的。他已準備好創造歷史。郭納德說，陳偉儀是所在社區的倡導者，很高興背書她參選新第43選區市議員，她將把多年經驗帶到這個崗位。

「陳偉儀是新的亞裔占多數的市議員選區最佳候選人」，曲怡文說，多年來，她一直為社區服務，了解並關心居民需求。從老年服務到公共安全，對社區有正確願景，期待在市議會有強大的合作伙伴。陳偉儀說，「我期待著與他們合作，使南布魯克林更安全、更方便」。

她表示，目前競選團隊已初步成型，雇用競選經理Grace Safarik、招募義工約50人，接下來將到社區展開活動，為3月的簽名連署(petition)備戰；她也解釋，選民可為多個參選人簽名，並無限制，也提醒要入籍民主黨，才能參加6月的黨內初選。

陳偉儀現任松柏之家社區服務中心行政總監，也是亞當斯市長辦公室亞裔事務咨詢委員會的成員與公共安全團隊的核心成員、紐約大學朗格尼家庭健康中心的董事會成員、阿茲海默症和癡呆症患者關愛服務(CaringKind)的亞裔顧問委員會成員。

多位民選官員背書第43選區市議員參選人陳偉儀(左三)。(陳偉儀提供)
多位民選官員背書第43選區市議員參選人陳偉儀(左三)。(陳偉儀提供)

亞裔 民主黨 布魯克林

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