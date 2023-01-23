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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

亞當斯中華公所團拜 ：與華社並肩抗犯罪

記者許君達╱紐約報導
中華公所舉辦新春團拜，華埠及各界代表出席同賀。(記者許君達╱攝影)
中華公所舉辦新春團拜，華埠及各界代表出席同賀。(記者許君達╱攝影)

紐約中華公所22日在曼哈頓華埠舉行新春團拜，公所主席曾偉康介紹，這項春節傳統已有超過百年歷史，並祝社區平安、新年順利；他也舉例加州的槍擊慘案，提醒華人過年期間也不能放鬆對安全的警惕。市長亞當斯及眾多僑社代表、民選官員等出席，向華社致以新年祝福。亞當斯強調，除夕夜發生在加州華社的槍擊悲劇，絕不能在紐約出現。

與會民選官員包括州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市主計長蘭德(Brad Lander)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、劉醇逸、曲怡文、州眾議員李榮恩、金兌錫、鄭永佳、市議員馬泰(Christopher Marte)、黃敏儀，以及州長霍楚的代表等。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、副處長張俊裕、陳珮瑩也出席致意。

醒獅隊身披星條旗和青天白日滿地紅旗現場起舞。（記者許君達/攝影）
醒獅隊身披星條旗和青天白日滿地紅旗現場起舞。（記者許君達/攝影）
市長亞當斯(發言者)穿著漢服出席致詞，表示會與華社站在一起對抗仇恨犯罪。(記者許...
市長亞當斯(發言者)穿著漢服出席致詞，表示會與華社站在一起對抗仇恨犯罪。(記者許君達╱攝影)

中華公所屬下的美東聯成公所、台山寧陽會館、安良工商總會、協勝公會、中華總商會、洪門致公堂、國民黨美東支部出席同賀，列席的還有華埠警界、社區機構代表以及華社各界人士。

亞當斯說，會盡一切所能與華人社區站在一起，對抗種族主義與仇恨犯罪。他已與市警局高層溝通，確保農曆新年期間在紐約不會出現針對華人的襲擊。詹樂霞肯定警方的努力，強調兔年象徵和平與和諧，檢方將致力打擊仇恨犯罪。州長辦公室社區事務部主任劉林劍虹表示，州長未來的工作會以維護治安為首務。

僑界人士等向國父孫中山遺像三鞠躬，致以最高敬意。李光章向在美華僑表達新年問候。他表示，民主台灣的存在對維護世界民主版圖至關重要，在新的一年，台灣會繼續堅定守護民主，讓世界更好地看見台灣，也希望台灣能更好地走向世界。紐約朱超然醒獅團身披美國與中華民國國旗圖樣，伴著鑼鼓起舞，展示中華傳統文化。

中華公所主席曾偉康致詞。（記者許君達╱攝影）
中華公所主席曾偉康致詞。（記者許君達╱攝影）
右起：為馬泰、金兌錫、李榮恩、曲怡文。（記者許君達╱攝影）
右起：為馬泰、金兌錫、李榮恩、曲怡文。（記者許君達╱攝影）

亞當斯 華人 加州

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