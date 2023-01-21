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法拉盛今新春遊行 多地封路公車改道

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛「農曆新年遊行」於21日登場，屆時將有部分路段禁止車輛通行。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛「農曆新年遊行」於21日登場，屆時將有部分路段禁止車輛通行。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛「農曆新年遊行」於21日(周六)登場，活動籌備委員會指，今年將由約20輛花車及逾50隊伍組成，室內活動將在天廣新天地(Tangram)舉辦，市警109分局提醒屆時遊行沿線公車將改道，相關路段也禁車通行，提醒路邊停車的民眾提前移車，否則恐被拖車。

法拉盛「農曆新年遊行」於21日登場，屆時將有部分路段禁止車輛通行。(取自109分...
法拉盛「農曆新年遊行」於21日登場，屆時將有部分路段禁止車輛通行。(取自109分局推特)

主辦方介紹，遊行上午11時開始，從法拉盛37大道夾友聯街路口向南，經109分局一路直行至三福大道右轉，接著再右轉入緬街向北，行至39大道後右轉，抵達終點站飛越皇后大樓(Queens Crossing)，室內活動將於下午1時到3時在39大道133-33號的天廣新天地舉辦，將帶來數十個表演。

109分局提醒，友聯街與北方大道之間的羅斯福大道、邦恩大道與37大道間的緬街，以及38大道與138街間的緬街將於當天早8時30分起禁行車輛，138街與37大道間的39大道、友聯街與羅斯福大道間三福大道、三福大道與友聯街間的緬街，與緬街與三福大道間的北方大道等，將於當天上午10時15分禁止通行。

遊行持續到下午2時結束，相關路段直到當天下午3時都不會重新開放，若民眾看到禁止停車標識，車主應提前移車，同時遊行路線的公車都將改道，並將在遊行結束後恢復，遊行期間，公車臨時站點將設於羅斯福大道及巴克萊大道之間的邦恩街。

遊行 法拉盛 8大道

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