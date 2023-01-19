紐約客談／法官提名被擋 霍楚進退兩難

霍楚提名 的溫和派上訴法院首席法官拉薩爾，未能在左派控制的司法委員會獲得通過，這一結局並不難預料，連霍楚自己也說，這一結果提前就註定了；這也意味著紐約州民主黨 溫和派與左派的大分裂，霍楚甚至不惜採取訴訟方式維護自己的提名。

但無論霍楚後面做出怎樣的努力，有一點是顯而易見的，那就是她是個「弱主」；目前看來，他沒有能力擺平自己黨內的反對勢力，既不能通過權力交易擺平，也沒能藉助外部力量擺平，而是只能通過最激烈的訴訟手段搞對抗，這是政治能力缺乏的體現。

此前，霍楚本有機會以州議員漲薪法案為籌碼，要求州議會同意收緊保釋改革，但她沒有這麼做，而是單方面同意了漲薪計畫，自己卻什麼好處也沒有得到；顯然，她只是一個好人，好人寄望於自己的善意能得到對方的回報；但很遺憾，這種想法無疑是幼稚的，好人不可能成為優秀的政治家。

任何鬥爭，要擺平自己的對手，最起碼的是要確保能給對手足夠的傷害，在此前提下，對手才可能坐下來跟你談，當然這會讓你看起來像個壞人；說到這，會不會有人懷念前任的「壞人」州長葛謨？無論他人品如何，最起碼在他任內成功控制了民主黨左派走向極端。

只可惜，左派把持輿論念經的威力現在已經太大，即便是葛謨這種經驗老到的「壞人」也難逃追殺，而他們對待霍楚這種「好人」只會更不留情面；如果走向訴訟，霍楚和州議會的對抗將加劇，未來施政難度大；而如果認慫，霍楚就會完全失去掌控力，左派將會變本加厲。如之奈何？