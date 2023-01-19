貝賽203小學迎春演出 校園傳遞文化

熱心家長們組成的農曆新年委員會。(廖信惠提供)

華生眾多的皇后區 貝賽203奧克蘭花園小學(P.S. 203 Oakland Gardens School)，18日舉辦農曆新年慶祝演出，為全校師生帶來傳統舞獅、水袖舞、圓扇舞等文藝表演，弘揚中華與亞裔 傳統文化。

該校為26學區知名藍帶小學，以資優班 出名，有近78%的亞裔學生，其中又以華裔及韓裔學生為主，學校的春節表演，據悉已經20多年，為皇后區農曆新年慶祝活動最搶眼的學校之一，市教育總監及多位民選官員都曾是座上客。此次市議員李琳達也前來觀看，她的女兒也就讀該校。 中國扇舞表演。(記者鄭怡嫣╱攝影) 表演孩童合影，東方元素場地皆由家長布置。(家長提供)

表演包含中華傳統舞獅、水袖舞、圓扇舞、韓國小鼓及大鼓舞、兔年故事會等，該校家長會會長及農曆新年委員會負責人廖信惠介紹，幾年前，家長們組織了農曆新年委員會，從每年9月就開始籌備農曆新年節目，學生們經過八至十周訓練，針對不同年級家長當日有四場表演， 弘揚中華文化的同時也深化交流，齊賀新年。