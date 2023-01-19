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貝賽203小學迎春演出 校園傳遞文化

記者鄭怡嫣╱紐約報導
熱心家長們組成的農曆新年委員會。(廖信惠提供)
熱心家長們組成的農曆新年委員會。(廖信惠提供)

華生眾多的皇后區貝賽203奧克蘭花園小學(P.S. 203 Oakland Gardens School)，18日舉辦農曆新年慶祝演出，為全校師生帶來傳統舞獅、水袖舞、圓扇舞等文藝表演，弘揚中華與亞裔傳統文化。

該校為26學區知名藍帶小學，以資優班出名，有近78%的亞裔學生，其中又以華裔及韓裔學生為主，學校的春節表演，據悉已經20多年，為皇后區農曆新年慶祝活動最搶眼的學校之一，市教育總監及多位民選官員都曾是座上客。此次市議員李琳達也前來觀看，她的女兒也就讀該校。

中國扇舞表演。(記者鄭怡嫣╱攝影)
中國扇舞表演。(記者鄭怡嫣╱攝影)
表演孩童合影，東方元素場地皆由家長布置。(家長提供)
表演孩童合影，東方元素場地皆由家長布置。(家長提供)

表演包含中華傳統舞獅、水袖舞、圓扇舞、韓國小鼓及大鼓舞、兔年故事會等，該校家長會會長及農曆新年委員會負責人廖信惠介紹，幾年前，家長們組織了農曆新年委員會，從每年9月就開始籌備農曆新年節目，學生們經過八至十周訓練，針對不同年級家長當日有四場表演， 弘揚中華文化的同時也深化交流，齊賀新年。

四年級的施恩迪為舞獅隊的一員，已第三年參與農曆新年表演。他出生在一個跨國婚姻家庭，母親王Michelle與父親Will在香港相識，Michelle表示，孩子通過資優班考試進入該校，學校在課業及中華傳統文化方面做了很多，農曆新年的慶祝傳統也為全市公校的佼佼者，她與丈夫也於活動作志願者，與家長們共同過個中華年。

韓國大鼓舞表演。(記者鄭怡嫣╱攝影)
韓國大鼓舞表演。(記者鄭怡嫣╱攝影)
大堂內坐滿觀看的家長。(記者鄭怡嫣╱攝影)
大堂內坐滿觀看的家長。(記者鄭怡嫣╱攝影)

亞裔 皇后區 資優班

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