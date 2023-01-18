市議會疫後首慶春節 催生放假
市議會19日在市政廳舉辦農曆新年及藏曆新年慶祝晚會。華裔及韓裔議員黃敏儀、李琳達、元在熙連袂主持，議長歐德思(Adrienne Adams)及代表曼哈頓華埠選區的議員馬泰(Christopher Marte)也出席致意。代表華裔、韓裔、藏裔社區的團體演出各自民族特色節目。
這是市議會在新冠疫情後舉辦的首次農曆新年慶祝活動。歐德思說，本屆議會是史上最富有多元色彩的，少數族裔和女性議員數創紀錄。51個議席中，亞裔占有五席。她表示，亞裔是紐約市的多元化人口構成中很重要的組成部分，她代表這個「屬於人民的殿堂」歡迎前來慶賀農曆和藏曆新年的亞裔人士。
「讓我們積極、樂觀、和平，讓屬於各個族裔的每一個社區都充滿笑容與關愛」歐德思表達了她對新年的期待，最後還用中文祝大家「恭喜發財」。
黃敏儀、李琳達和元在熙都在致詞中，鼓勵亞裔積極捍衛自己的語言權利，作為民意代表，也會繼續幫助選民爭取更多的權益。馬泰則提到，希望全市的亞裔選民敦促選區的市議員在表決中投下贊成票，為將農曆新年納入公共假日的議題鋪平道路。
會上，三位議員代表市議會向亞美醫師協會、亞美聯盟以及韓裔社區人士Elliot Park頒發了表彰狀，感謝他們在疫情以及針對亞裔的仇恨犯罪高發的時期所做出的努力。亞美醫師協會會長劉季高表示，醫療行業在疫情期間受到了最直接最嚴重的衝擊，這次很欣慰能得到市議會的肯定，這說明醫師們在高風險中所付出的努力被社會看到了。
紐約古琴中心、皇后區KCS舞蹈團以及紐約和新澤西藏族社區的青年舞者獻上古琴演奏和舞蹈表演。
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