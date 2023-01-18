市議會疫後首慶春節 催生放假

三位亞裔市議員連袂主持晚會。左起：黃敏儀、李琳達、元在熙。(記者許君達╱攝影)

市議會19日在市政廳舉辦農曆新年及藏曆新年慶祝晚會。華裔及韓裔 議員黃敏儀、李琳達、元在熙連袂主持，議長歐德思(Adrienne Adams)及代表曼哈頓華埠選區的議員馬泰(Christopher Marte)也出席致意。代表華裔、韓裔、藏裔社區的團體演出各自民族特色節目。

這是市議會在新冠疫情 後舉辦的首次農曆新年慶祝活動。歐德思說，本屆議會是史上最富有多元色彩的，少數族裔和女性議員數創紀錄。51個議席中，亞裔 占有五席。她表示，亞裔是紐約市的多元化人口構成中很重要的組成部分，她代表這個「屬於人民的殿堂」歡迎前來慶賀農曆和藏曆新年的亞裔人士。

「讓我們積極、樂觀、和平，讓屬於各個族裔的每一個社區都充滿笑容與關愛」歐德思表達了她對新年的期待，最後還用中文祝大家「恭喜發財」。

黃敏儀、李琳達和元在熙都在致詞中，鼓勵亞裔積極捍衛自己的語言權利，作為民意代表，也會繼續幫助選民爭取更多的權益。馬泰則提到，希望全市的亞裔選民敦促選區的市議員在表決中投下贊成票，為將農曆新年納入公共假日的議題鋪平道路。

會上，三位議員代表市議會向亞美醫師協會、亞美聯盟以及韓裔社區人士Elliot Park頒發了表彰狀，感謝他們在疫情以及針對亞裔的仇恨犯罪高發的時期所做出的努力。亞美醫師協會會長劉季高表示，醫療行業在疫情期間受到了最直接最嚴重的衝擊，這次很欣慰能得到市議會的肯定，這說明醫師們在高風險中所付出的努力被社會看到了。