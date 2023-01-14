西語裔慶三王節 為法官拉薩爾造勢

拉薩爾(右一)獲西語裔等法官支持。(記者張心／攝影)

獲州長霍楚(Kathy Hochul)提名的州上訴法院首席法官拉薩爾(Hector D. LaSalle)，13日出席波多黎各律師協會(Puerto Rico Bar Association)舉辦的三王節慶祝活動(Three Kings Day Celebration)，獲得在場數百人的吶喊支持，華社人士也到場助陣，呼籲更多華人 支持溫和派法官拉薩爾。

上月得到州長提名的法官拉薩爾近日可謂「四面楚歌」，其保守派政見及作風備受進步派攻擊，多名民主黨州參議員揚言要在18日的聽證會上將拉薩爾「轟下台」。

羅維宗、陳熠助陣拉薩爾當選。（記者張心／攝影）

作為西語裔法官代表的拉薩爾，出席的西語裔傳統節日「三王節」活動時，受到在場西語裔和亞裔 等少數族裔民眾的擁護，指其專業和公正的作風是州上訴法院首席法官的「不二之選」。

「我們支持拉薩爾，是因為他溫和派的立場對當前的紐約州 、對亞裔的處境非常關鍵。」前市議員參選人陳熠表示，上訴法院首席法官是相當重要的職位，但很多華人民眾對此缺乏了解，「我們最希望改變的保釋法，若是換成左派首席法官掌權，那基本上就沒戲了。」

社區人士羅維宗表示，州上訴法院首席法官一職任期14年，對紐約州的走向有超乎任何民代的關鍵意義，「所以我們跳脫出族裔、黨派等，只憑藉理念和認知相不相合，支持最符合華人利益的人選。」他也指出，若是拉薩爾成功上任，也會是紐約州歷史上第一位西語裔首席法官，成為少數族裔的驕傲。