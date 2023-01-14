首席法官提名戰 西語裔陷內訌

霍楚提名 拉薩爾(Hector LaSalle)為州上訴法院首席法官人選的爭議持續發酵，從最初的州參議會內部角力到政壇進步派與溫和派之間的價值觀之爭，繼而延燒到族裔之爭。原本在法律上與此事沒有直接關聯的紐約國會眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)近期也加入戰場，她的進步派與西語裔雙重身分、以及強大的社會影響力給這次爭議進一步增加複雜性。

來自19間知名律所的64名律師，近日共同發表公開信支持拉薩爾，呼籲州參議員 考慮他過去的成就，專注的公共服務和公民意識，而不是對於他過往紀錄的錯誤描述。律師們認為，拉薩爾在上訴庭判案的效率和公正性有良好紀錄。簽署公開信的包括前司法部長林奇(Loretta Lynch)以及前國土安全部部長強生(Jeh Johnson)等人士。

作為西語裔，拉薩爾任命如能通過，將成為紐約州歷史上首位少數族裔首席法官。紐約亞裔律師協會在12月也公開發表聲明支持對拉薩爾的提名，同時提到，對於此前同樣因進步派的反對而未能獲得提名的華裔翁家駒法官表示遺憾。

與之形成對比的是，同為西語裔的進步派國會議員歐凱秀，敦促她的支持者向州參議員施壓、反對拉薩爾的提名。她在近日發給支持者的電郵中寫道，「紐約應該有一個能夠創造歷史的首席法官，而不是違背社區的價值觀，或將我們的權利置於危險之中。」

州參議會部分西語裔的議員對此表示認同。皇后區的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)在12月宣布自己將投票反對該提名，「西語裔應該在法律系統的最高層擁有代表，但也需要一個尊重工人和工會權利的法院。」

西語裔內部支持拉薩爾的聲音也很強烈。MTA前主席費勒(Fernando Ferrer)表示，歐凱秀「當然不代表所有西語裔」。他說，拉薩爾溫和的任職紀錄，與最高法院的戈薩奇(Neil Gorsuch)或巴瑞特(Amy Coney Barrett)這些毫不掩飾的保守派比起來，會讓紐約一般西語裔居民對這裡的價值觀之爭感到困惑。

拉薩爾需要在由63名成員組成的州參議會中獲得至少32票才能當選，而現在至少有14名議員公開表示將投反對票。