25分硬幣上的華裔女星 黃柳霜精彩人生14日講座

華裔影星黃柳霜成為美元上第一張亞洲臉孔。(路透)

2022年美國聯邦鑄幣局正式發行印有黃柳霜頭像的硬幣。這是美國貨幣(25分硬幣)上首次出現亞裔面孔。黃柳霜是誰？她被譽為首位闖蕩好萊塢 的華裔 女星，也是首個在好萊塢星光大道上留星的華裔演員。

黃柳霜1905年1月3日出生在洛杉磯。14歲因電影「紅燈籠」群眾演員進入演藝界。1922年彩色印染電影「海逝」(The Toll of the Sea)首次任主角。其演藝生涯跨越電影、電視及舞台等，一生參演60多部電影，還因1951年電視節目「柳霜女士的畫廊」成為美國電視史首位亞裔主角。1961年2月3日去世，至今仍被視為開拓者及美籍亞裔電影 演員代表人物。

華美人文學會於14日晚8時至9時半，特邀余娟博士做「美國貨幣上的華裔明星——黃柳霜的精彩人生」專題講座，並聚焦黃柳霜1936年唯一一次中國行。八個多月的尋根之旅中，美國赫斯特新聞社派出攝影師王小亭拍攝新聞片。黃柳霜也拍攝名為「我的中國電影」(My China Film )的私人電影。講座將結合這批珍貴歷史影像與當時的媒體報導等檔案，解析歸國之旅及文化意義，紀念這位傑出華裔女性。

余娟，藝術學博士，現任上海音像資料館副研究館員，製作第一人稱歷史類短視頻「黃柳霜的VLOG」系列獲國際電視資料聯合會(FIAT/IFAT)2022年度最佳檔案節目獎提名，文章「1936年華裔女星黃柳霜的歸國行程」發表於2022年「檔案春秋」雜誌，論文「從雙重他者到國族認同——1936年黃柳霜回國影像考證與文化淺析」入選2022年中國電影史學年會。講座在線進行(zoom)。請至https://chineselectures.org/upcoming.html註冊，將收到登錄鏈接。