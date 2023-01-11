紐約客談╱ 與左派鬥爭 霍楚仍處下風

州長霍楚 10日發表新任期首次州情咨文，不難看出，雖然霍楚對民眾關心的通膨、住房、治安問題都有所回應，但明顯仍是在討好左派，讓溫和派較為失望；這種無限制討好能否打動左派做出讓步？霍楚可能有點天真，溫和派想拿回主導權，仍然任重道遠。

首先，為緩解通膨對民眾生活的影響，霍楚選擇將最低工資錨定物價水平，物價漲多少，最低工資就漲多少；目前的情況不同於疫情 前的溫和通膨，而是通膨過高，宏觀經濟學中有「價格/工資螺旋」現象，那就是工資上漲一定會推動物價繼續上漲，從而促使通膨不斷惡化；如果霍楚團隊明知有此後果還要硬推，那其實就只是在迎合左派的發錢策略而已。

其實，如果真的要打壓通膨，正確的做法是步入經濟衰退，民眾失業收入減少，總需求降低，物價才能下滑；但是，民選政府的政治家很少能有這種魄力。

而在治安問題上，霍楚可以說基本是蜻蜓點水，不疼不癢地聲稱給法官增加自由裁量權，根本性的輕罪不設保和累案犯問題卻完全不提，不得不說令人失望；從這也可以看出，霍楚當初試圖用給議員漲薪向左派示好的舉動沒有起到作用，左派完全不領情，讓霍楚舉步維艱。

當然，也不排除霍楚和左派做了私下交易，在政綱中向左派妥協，但要求左派不要阻撓上訴法院首席法官的任命；此前有報導稱，霍楚已經親自下場遊說部分民主黨 議員，還放狠話說要記住所有阻撓的人；如果能達成交易，也不失為一個好的策略；但目前看來，霍楚和左派的交鋒仍然處於下風。