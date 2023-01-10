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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

紐約客談／亞當斯為何甩鍋白思豪？

紐約客談

市長亞當斯(Eric Adams)日前在一次不相關的記者會上突然發飆，猛烈抨擊前任白思豪(Bill de Blasio)政府的治理讓紐約市陷入完全混亂；明面上，亞當斯的怒火是衝著白思豪政府的發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)，他長期透過推特批評市府多項政策與作為。其實，面對上任首年政績不彰的窘境，亞當斯要甩鍋也是情理之中，更是對左派發起的挑戰。

奈德哈特此前連續發推文抨擊亞當斯的住房、教育等政策，引來亞當斯的怒火；他反擊道，白思豪政府有八年的時間做事，可以整修雷克島監獄、打擊犯罪、改善教育、維修政府樓，但卻一事無成，現在這些前朝官員反而成了所有事的專家；亞當斯說，過去一年來白思豪政府人員多次干預施政，不可接受；他還說，其他前任市長都是抱著幫助的態度，但白思豪團隊卻讓紐約陷入混亂。

其實，儘管亞當斯去年底時給自己打分B+，但他上任首年施政只能算差強人意；例如，紐約市最嚴重的犯罪問題在上任首年並未有顯著改善，整體犯罪數據依然上升；而在住房、教育等方面，亞當斯團隊的施政尚未展開，或者時間尚早，成效尚未顯現，也不好太苛求。

面對不利局面，亞當斯希望甩鍋是人之常情；畢竟，就犯罪問題來說，左派的不配合也是一個重要原因，保釋規定到現在都沒能有效收緊。

這也可以看做是一次對左派發起的警告；如今民主黨內鬥爭激烈，左派不僅在保釋制度上不放手，最近還盯上了霍楚提名的首席法官人選。霍楚已經成功連任，希望可以和亞當斯聯手壓制左派，遏制紐約市激進的勢頭。

亞當斯 白思豪 紐約市

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