熬過疫情 美洲中華書法學會揮春慶新年

虞文輝表示，學會的會員包括多位年過九旬的長者，近期也有不少中青年加入，傳承書法這一中華文化。(記者牟蘭╱攝影)

成立47年的美洲中華書法 學會，12月31日在位於皇后區法拉盛的紐約華僑文教服務中心舉辦揮春活動，十位書法家為民眾寫福字與春聯等，慶祝新年與即將到來的春節，當天多位年過八旬與九旬的學會會員參與，鼓勵長者勤練書法，保持健康。

學會董事長朱雲嵐與會長虞文輝指，疫情 爆發後，全市的文藝活動停擺，今年實體活動回歸，舉辦年度書畫展，為藝術人士提供交流的平台，當天送出逾百幅字；虞文輝表示，學會的會員包括多位年過八旬與九旬的長者，中堅力量是60歲到70歲會員，近期還有不少中青年加入，傳承書法這一中華文化。

今年91歲的畢淑筠表示，畢業於中國復旦大學的她，60歲移民美國，曾從事保母、旅館保潔、中文教師與私人管家等，退休後開始學習書法，四年前加入美洲中華書法學會，在疫情期間堅持練習這一興趣，如今除高血壓 與關節炎外，思維清晰、腿腳靈便，「練書法幫助很大」。