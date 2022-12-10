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孔子大廈聖誕樹亮燈 注入新希望

記者許君達╱紐約報導
9日老少齊聚孔子大廈，一同點亮聖誕樹，增添節日氣氛，也給新的一年注入新希望。(記者許君達╱攝影)
9日老少齊聚孔子大廈，一同點亮聖誕樹，增添節日氣氛，也給新的一年注入新希望。(記者許君達╱攝影)

一年一度的孔子大廈聖誕樹點燈儀式，9日下午在曼哈頓華埠的孔子大廈舉行；儀式由紐約中華公所顧問、紐約中華總商會榮譽董事長于金山主持，特邀多位民意代表及社團領袖出席；近百名社區居民到場見證點燈儀式，透過溫馨的節日傳統，為社區注入更多希望。

9日下午4點半，社團領袖及特邀嘉賓，齊聚孔子大廈中庭，拉下開關，將聖誕樹上布置的的彩燈點亮；隨後儀式由中華海外宣導會丁聖才牧師，宣讀禱詞並為所有人致以節日祝福。

會上也邀請華埠兒童陪護中心的34名兒童，和中華海外宣導會多加姐妹團契(Oversea Chinese Mission Dorcas Fellowship)的16位年長者，以歌舞和唱詩表演，為活動增添更多熱鬧氣氛。

于金山表示，孔子大廈聖誕樹點燈為華埠社區延續多年的一個傳統，前兩年受到疫情肆虐，華埠社區氣氛低迷、經濟蕭條，如今疫情逐漸和緩，他也期待利用這樣溫馨的節日氛圍，將社區老小召集起來歡聚一堂，給未來注入更多一點希望。

當天出席點燈儀式嘉賓，包括市議員馬泰(Christopher Marte)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、國會眾議員高德曼(Dan Goldman)的辦公室主任John Blasko，以及駐紐約台北經濟文化辦事處政治組組長關友鈞和僑務組主任黃儷萱，候任的華裔州參議員曲怡文也專程從布碌崙(布魯克林)趕來現場，參與聯歡。

華埠 眾議員 疫情

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