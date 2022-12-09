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崇正會爆糾紛 兩周後選正式主席

記者顏嘉瑩／紐約報導
不久前舉行換屆選舉，紐約崇正會內部糾紛升溫。(記者顏嘉瑩／攝影)
不久前舉行換屆選舉，紐約崇正會內部糾紛升溫。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約崇正會上月中才舉行換屆選舉，但此後內部糾紛升溫，8日在曼哈頓華埠會所召開會員大會，場面一度火爆；新一屆主席何偉文、張巍鐘分成兩派人馬，分別請來律師，最後雙方律師討論將於兩周後選出正式主席，期間會議仍由何、張兩人擔任共同主席。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

崇正會於上月14日舉行換屆選舉，選出第66屆新任主席何偉文、張巍鐘，不過同月21日崇正會通告，表示經會員大會決定，袁錫洪、呂堅強、朱天長、劉滿等四人，因違反會章導致崇正會的財務「蒙受巨大損失」，大會一致通過將四人開除會籍；通告文末蓋上崇正會的印章，並由何偉文一人簽名。

通告發出的隔日，崇正會又稱在25日召開會務會議，暫停第66屆職員之職權，且「即日生效」，會務暫由元老和職員推舉臨時小組管理，組長為呂氏，成員14名；該份通告文末沒有崇正會印章或抬頭。

8日大會，何偉文、張巍鐘兩派人馬以及其他會員數十人將會場坐滿；何偉文請來律師加特林(Daniel Gotlin)，張巍鐘則由律師黃德勝代表，討論會務及主席糾紛；不時有會員舉抗議標語發言，要求交代金錢流向，雙方各說各話，場面一度混亂，一名保安擋在兩派人馬中間，防止肢體衝突。

律師黃德勝表示，崇正會是由會員控制，應由會員選出會董成員後，再由會董選出主席，建議雙方律師溝通，有結論後再讓會員參與；律師加特林則建議，兩周後將選出新主席，期間由何偉文、張巍鐘擔任共同主席，一同處理會務，財務暫交第三方管理，最後達成兩周後選舉的協議，日期仍在討論中。

崇正會在此前就傳出積欠地稅，根據市財政局的公開紀錄，崇正會曾將會址所在的地威臣街1號，以及東百老匯16號的兩棟大樓一起抵押，2008年至2019年做了三次按揭貸款，最後一次金額升至160萬元；該會從2008年開始將大樓收租權轉給銀行，由銀行從託管帳戶中支付崇正會的地稅。據了解，其中地威臣街1號的地稅一年近11萬元，東百老匯16號則超過29萬元。

創建於1911年的崇正會，1979年美中建交時，是第一個升起五星紅旗的資深僑團。

不久前舉行換屆選舉，紐約崇正會內部糾紛升溫。(記者顏嘉瑩／攝影)
不久前舉行換屆選舉，紐約崇正會內部糾紛升溫。(記者顏嘉瑩／攝影)
日前崇正會發布的公告，開除袁錫洪、呂堅強、朱天長、劉滿等四人會籍。(記者顏嘉瑩／...
日前崇正會發布的公告，開除袁錫洪、呂堅強、朱天長、劉滿等四人會籍。(記者顏嘉瑩／攝影)
不久前舉行換屆選舉，紐約崇正會內部糾紛升溫。(記者顏嘉瑩／攝影)
不久前舉行換屆選舉，紐約崇正會內部糾紛升溫。(記者顏嘉瑩／攝影)

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