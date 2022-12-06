犯罪與教育歧見 市議員李凱健轉投共和黨

李凱健。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)市議員李凱健(Ari Kagan)5日宣布從民主黨 轉為共和黨 。如果他贏得共和黨初選，將於明年11月7日與民主黨市議員紀思庭(Justin Brannan)競爭新畫出的第47區市議員的席位。

李凱健於市議會5日正式公開這一決定，與其他五名共和黨議員並肩站在一起，他說幾個月來一直在考慮轉投共和黨，因為民主黨已太過左傾，「在一個又一個問題上，我覺得不是我離開民主黨，而是民主黨離開了我」。

李凱健指，和其他民主黨議員在犯罪和教育等議題上的分歧越來越大。他以民主黨占多數的市議會推動廢除單獨監禁，以及禁止房東對租客進行犯罪背景調查為例，「民主黨正盡一切使紐約市更不安全」。

市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)歡迎李凱健加入共和黨，強調共和黨最近在南布碌崙翻轉三個民主黨州議會席位。

2021年首次當選至今，李凱健任職市議員尚不到一年。其選區原本包括康尼島與布碌崙南部其它地區。然而，這個選區在今年的市議會重新劃分選區的過程中被瓜分，將康尼島與貝瑞吉通過戴克高地與巴斯海灘的一條狹長地帶連接起來，創造出新的第47選區，實際上就是把李凱健與紀思庭的選區放在一起，讓這兩人競爭。

李凱健並不是當地近年唯一轉黨的民主黨人。即將上任的州眾議員布魯克斯尼(Alec Brook-Krasny)曾以民主黨身分在州眾議院任職數年，但上個月他以共和黨身分勝選，取代民主黨州眾議員馮特絲(Mathyldes Frontus)。