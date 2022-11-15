霍楚成功連任 非洲裔選民關鍵
數據顯示，現任州長霍楚(Kathy Hochul)能夠險勝共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)，保住州長大位，主要得益於非洲裔選民的堅定支持；在紐約市以非洲裔選民為主的選區中，霍楚拿到九成以上的選票。
雖然李修頓強力打擊犯罪的政見，成功吸引曾經主要支持民主黨的亞裔、猶太裔和西語裔選民，但紐約郵報通過對選舉數據的分析發現，皇后區東南、布碌崙(布魯克林)中部、哈林區和布朗士區等以非洲裔選民為主的社區，仍然堅定支持霍楚。
例如在哈林區的州眾議員第70選區，霍楚拿到2萬7958張票，李修頓只拿到2287張；該選區州眾議員丁金斯(Inez Dickens)表示，「非洲裔選民將霍楚推上州長之位；如果李修頓是柏德基(George Pataki)一類的共和黨人，他可能能拿到更多票；但非洲裔選民認為他是川普一派的，這是他失去非洲裔的很大原因。」
和該選區一樣，在皇后區的第29、32、33選區，布碌崙的第56、55、57、60選區，霍楚拿到90%以上選票。
皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，非洲裔選民和其他選民一樣關注犯罪問題，但認為簡單的抓人是「販賣焦慮」，而且共和黨也沒青少年就業計畫等預防犯罪的政見；「正義和安全可以同時達成，犯罪之外的問題無法使用警力和監獄，因此就業機會、住房和教育也很重要；而且，李修頓讓非洲裔選民想起川普。」理查茲和丁金斯還表示，霍楚在非洲裔社區的知名度更高，擔任副州長時就經常拜訪。
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