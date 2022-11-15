霍楚成功連任 非洲裔選民關鍵

圖為霍楚(左)與副州長戴加多(Antonio Delgado)日前宣告勝選。(本報檔案照)

數據顯示，現任州長霍楚 (Kathy Hochul)能夠險勝共和黨 候選人李修頓(Lee Zeldin)，保住州長大位，主要得益於非洲裔選民的堅定支持；在紐約市以非洲裔選民為主的選區中，霍楚拿到九成以上的選票。

雖然李修頓強力打擊犯罪的政見，成功吸引曾經主要支持民主黨的亞裔、猶太裔和西語裔選民，但紐約郵報通過對選舉數據的分析發現，皇后區 東南、布碌崙(布魯克林)中部、哈林區和布朗士區等以非洲裔選民為主的社區，仍然堅定支持霍楚。

例如在哈林區的州眾議員第70選區，霍楚拿到2萬7958張票，李修頓只拿到2287張；該選區州眾議員丁金斯(Inez Dickens)表示，「非洲裔選民將霍楚推上州長之位；如果李修頓是柏德基(George Pataki)一類的共和黨人，他可能能拿到更多票；但非洲裔選民認為他是川普一派的，這是他失去非洲裔的很大原因。」

和該選區一樣，在皇后區的第29、32、33選區，布碌崙的第56、55、57、60選區，霍楚拿到90%以上選票。