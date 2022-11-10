布碌崙創歷史 曲怡文自信、鄭永佳樂觀

曲怡文對勝選有信心。(取自曲怡文臉書)

此次期中選舉 ，第17州參議員選區民主黨候選人曲怡文暫以以215票的微弱優勢，領先共和黨 候選人維樂培(Vito LaBella)；共和黨候選人鄭永佳(Lester Chang)在布碌崙 (布魯克林)州眾議員第49選區表現出色，暫領先在位30多年的白彼得(Peter Abbate)600多票。雖然這兩個選區的選票還沒有清點完畢，離最終結果還有一段時間，但曲怡文和鄭永佳都對選舉結果表示樂觀和有信心。

曲怡文9日發表聲明稱，她的團隊在這場比賽中處於領先地位，有信心獲勝。在接下來的一周，民主程序將發揮作用，決定最後的結果，她將隨時通報進展。曲怡文感謝支持者、義工和競選團隊。她說，這次競選是為了讓沈默者發出自己的聲音，為南布碌崙抗爭。她將與選區內所有居民合作，作為州參議會多數派的一份子，在州議會為南布碌崙服務。

鄭永佳9日宣布，自己稍微領先對手，他對最終選舉結果樂觀。鄭永佳以聲明感謝所有支持者，尤其是義工們的辛苦付出，認為沒有支持者和義工，就不會有現在的結果。他將努力服務社區，並計畫繼續在社區開展食物捐贈等活動，滿足居民最基本的需要。鄭永佳表示，接下來的工作會很艱苦，華人對他的支持比以往任何時候都重要。

鄭永佳對當選州眾議員樂觀。(取自鄭永佳推特)

如果曲怡文和鄭永佳順利當選，將歷史性地成為布碌崙首位華裔議員。