不在籍投票出現漏洞 改變心意當心吃閉門羹

依法，申請不在籍投票的選民，現場投票將受限制。（記者鄭怡嫣╱攝影）

根據紐約州今年通過的一項新法，已經申請不在籍投票 (Absentee Ballot)的選民，現場投票資格將受限制，這使得往年申請不在籍投票卻臨時改變心意的民眾，恐怕會在站點吃閉門羹，也增加了通過不在籍投票舞弊的風險。

新法規定，紐約州選民如已申請不在籍投票，則無法再在投票機上投票，但仍可在在投票站進行宣誓選票(affidavit ballot)，這些選票將分開保存，經由市選舉局員工核實選民身分後再計票。然而，若選舉局已經收到該選民寄出的不在籍投票，宣誓選票則將作廢。

近日，有三名華人 選民反映，到投票站投票時，卻被告知已經申請不在籍投票。法拉盛 的選民王太太說，3日上午11時30分，她前往法拉盛41路的投票站，在門口遇到一名華人義工，說「她的選票已經棄權」，但她並未申請不在籍投票，只得在現場進行宣誓投票，「很可能有人利用我們的名字，奪了我們的投票權」。另一華人Jessica通過友人表示，同日在同一投票站外，她也遇到這名義工，問她「你回來了？你的票不是棄權了？」，她也只能通過宣誓選票，「但這些票都是廢票」。該華人義工則向本報記者否認所有指控。

州眾議員金兌錫表示，疫情期間，許多民眾選擇不在籍投票，新法也於此期間以法案包形式通過，使不在籍投票程序更為簡化及高效，但這也造成投票的漏洞。目前，區檢察長辦公室及市選舉局正在調查相關情事。若有選民在投票站被告知已經申請不在籍投票而無法投票，可致電(929)999-3569報告。