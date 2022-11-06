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霍楚法拉盛造勢 逾百人「歡迎回家」

記者牟蘭╱紐約報導
霍楚(講話者)表示，曾多次拜訪法拉盛，了解亞裔社區的困境。(記者牟蘭╱攝影)
霍楚(講話者)表示，曾多次拜訪法拉盛，了解亞裔社區的困境。(記者牟蘭╱攝影)

現任州長霍楚(Kathy Hochul)5日到皇后區法拉盛為競選連任造勢，逾百以華人為主的支持者到場支持，支持者表示，霍楚任內多次造訪法拉盛，期間為華社爭取檢測劑與疫苗，颶風艾妲(Ida)後數度慰問災區，「無需導航就能到目的地，不是為選舉才來拉票，歡迎她回家」。

(影音來源：記者牟蘭)

期中選舉進入倒數，共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)與霍楚先後到訪法拉盛君豪大酒店造勢，爭取華人選票；霍楚的造勢大會由亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇主持，州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)、州眾議員金兌錫、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、市議員李琳達與黃敏儀等逾百人到場支持。

國會眾議員孟昭文表示，霍楚在任期間多次訪問當地小商家，了解他們困境，在颶風艾妲後數度造訪社區，幫助受災戶；她譴責李修頓把亞裔當作政治棋子，表示去年1月國會大廈暴動事件時，李修頓甚至不譴責暴亂份子。

霍楚(前排右五)5日在法拉盛舉辦造勢活動，逾百人參加支持。(記者牟蘭╱攝影)
霍楚(前排右五)5日在法拉盛舉辦造勢活動，逾百人參加支持。(記者牟蘭╱攝影)

州參議員劉醇逸表示，霍楚上任州長一年來，為移民制定有利政策，為社區奔走，向各級政府申請經費，為小商家提供援助基金，讓社區更安全，綜合她的政績，是唯一勝任州長的人選。

與會的醫生劉季高表示，疫情期間華社缺少檢測劑與疫苗，霍楚辦公室提供相關防疫物資，用自身行動證實支持亞裔；王曉薇則指李修頓對華社不了解，競選廣告中甚至以舊金山華埠來指代紐約，只為選票才造訪社區。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得指，紐約州府與市府要互相合作，若重演前州長與市長的覆轍，對民眾有害無利，霍楚是當下最合適的州長人選，指她只上任一年，以此評價她所有政績不公平，呼籲亞裔投票再給她四年時間，改善現狀。

霍楚表示，她七年前參選州級民代時，就曾與孟昭文、劉醇逸與杜彼得等對話，在此之後，她多次拜訪法拉盛，了解亞裔社區的困境；對於未來，她承諾，將為小商家、教育與治安爭取更多經費，在地鐵站增設監控錄像與警員，呼籲亞裔選民投票，再次感謝社區支持，「我們一定會贏，先謝謝大家。」

霍楚(前排右三)5日在法拉盛舉辦造勢活動，逾百人參加支持。(記者牟蘭╱攝影)
霍楚(前排右三)5日在法拉盛舉辦造勢活動，逾百人參加支持。(記者牟蘭╱攝影)
霍楚(前排右五)5日在法拉盛舉辦造勢活動，逾百人參加支持。(記者牟蘭╱攝影)
霍楚(前排右五)5日在法拉盛舉辦造勢活動，逾百人參加支持。(記者牟蘭╱攝影)

霍楚 亞裔 法拉盛

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