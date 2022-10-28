選區新地圖訴求遭否決 華人：用選票改變

華社日前出席紐約市選區重畫委員會在布碌崙舉行的公聽會，表達意見。(記者胡聲橋╱攝影)

市議會27日通過市議員選區新地圖，華人 對此結果有人歡喜有人愁；但不少社區人士都一致認同，既然結果已敲定，眼下最重要的事是提高華人的政治參與度，用選票來改變華人在美的命運。

亞潮聯盟創辦人凌飛表示，布碌崙 (布魯克林)第43選區劃分木已成舟，除非有人以違憲為由控告，基本上難以改變結果，只能等到十年後再爭取；他也說，這期間發動家長寫信給市議會，非常遺憾他們的意願還是遭到否決，重點不會再放在地圖修改，而是在現有的地圖基礎上努力。

他指出，日落公園8大道人口多但公民少是不爭的事實，但當地華人政治參與度不高，投票 的人更少；他以自身為例，在2018年參與保留特殊高中入學考試(SHSAT)示威時受到刺激，感受到華人不被重視的痛點，才開始投身了解美國政治。

他指華人組織應在社區發起教育工作，了解參政的重要性；雖然可能吃力不討好，也要花很長的時間改變華人心態，但以長期在美的權益來看是必然的工作。

松柏之家社區服務中心負責人李宗保表示，一直以來的目標就是讓班森賀保持在同個選區中，這個地圖相比重畫前有很大進步，從社區服務的角度出發，華社合併在一起方便將資源利用最大化。

他指出，白人在某些選區就算只有十多百分比的人口，但投票率卻是相同的多，華裔應學習；選區重畫達到54%或58%亞裔人口的差異並不重要，推動積極投票，才是改變的關鍵。布碌崙華社之間的分歧，只會打擊華人士氣，讓許多人更不想投票，社區組織應站在同一陣線，為提升華人投票率共同努力。