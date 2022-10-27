州長選前辯論 霍楚：為何治安重要 華人難認同

李修頓(左)與霍楚(右)日前參加選前唯一一場辯論，雙方支持者各說紛紜。(美聯社)

州長霍楚 (Kathy Hochul)和共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)25日參加選前唯一一場辯論，雙方支持者有人指霍楚表現沉穩，也有人說李修頓更具熱情，但霍楚反問對手「為何治安重要」的言論，事後引來詬病，指她不了解民情。

亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇表示，霍楚辯論表現穩重，對手稍顯浮躁；雖然李修頓主打治安問題，但反對控槍法，且提出上任後就解雇曼哈頓 檢察官等，不符合政府流程，有「討好選民」之嫌。相較之下，霍楚有理有據，「有時候音量不需要大」。

法拉盛社區人士羅維宗表示，保釋金改革議題，霍楚以罪犯都會受到懲戒與「不知道為何(此題)重要」回應，引部分民眾不滿；他指，紐約罪案飆升，是所有人關注的問題，霍楚未正面回答民眾的擔憂；但對於疫苗等議題，他希望兩方尊重科學，勿將此政治化。

艾姆赫斯特居民黃友興說，市民最關心治安、物價、教育，霍楚辯論中以控槍法與支持川普攻擊對手，無法引起共鳴；他指，物價飆漲，民眾吃不消，且全市惡性罪案並非只是槍擊，抓了又放的保釋金改革法才是「罪魁禍首」。

森林小丘的居民臧東慧表示，李修頓辯論更具激情，且有感染力，每個問題都是華人 關注，霍楚回應較為機械，回擊太軟，難平息市民對高膨漲與高犯罪的民怨，尤其她的部分議題並非華人關注，指她沒正視民生問題。

曼哈頓居民盧蜀萍表示，她1991年來美，仍記得當時罪案叢生，經前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)嚴打，治安日益變好，現又倒退回從前；她批評霍楚在辯論中對治安等有不實言論，未正視曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)等左派人士對社區的負面影響。