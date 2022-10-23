身分遭盜、手機被鎖 銀行帳戶也進不去 華男周末驚魂

劉先生收到開戶銀行的訊息，稱他網上銀行的密碼被重置。(當事人提供)

家住史泰登島 的華男劉先生日前因身分遭盜竊，銀行密碼被重置、 手機 被鎖，由於事發在周末，銀行不上班，劉先生歷經了一夜驚魂後終於聯絡上銀行客服，最後得知銀行帳戶被轉走了3500元，雖然及時控制住損失，但還是受驚不小。

日前的一個周六晚上，劉先生手機突然收到一條開戶銀行「美國銀行」(Bank of America)發來的短信，表示網路銀行的密碼被重置。因為劉先生此前沒有要求銀行做任何操作，他馬上警覺起來，懷疑是身分和銀行信息被盜。

在收到訊息後不久，劉先生發現和銀行帳戶關聯的電子郵箱無法登入，接下來劉先生發現就連手機也不能用，有人重置了手機的使用密碼。

在手機被鎖、銀行帳戶進不去，相關的電子郵箱也無法登入，讓劉先生相當驚慌，馬上試圖給銀行打電話，但因為事發在周六晚上，無法轉接真人客服，想到第二天是周日，銀行仍無人上班，劉先生感到很氣餒和絕望，懷疑不法份子就是想利用周末銀行不上班的空隙行竊。

周日上午，劉先生終於與真人客服通話，得知銀行帳戶已被轉走3500元，不過由於發現的及時，銀行方表示會攔截該筆轉帳，為了控制損失，劉先生又將信用卡停用，並連繫三大信用公司，要求暫時凍結社安卡 號。

劉先生事後回憶，他的電話卡和電話號碼是在街邊小店買的，懷疑個人信息和密碼就是通過這個管道洩露；不過劉先生也表示，曾經把社安卡和其他證件拍照並存放在手機裡，方便有需要時使用，也不排除是因此身分才遭盜竊。

警方則提醒民眾，民眾平時應保存好分享個人資訊，也要避免在手機裡存放個人資訊及密碼等，另外網路銀行密碼還應定期更換，同時避免多個網站使用同一個帳號密碼組合，以免一旦不幸被破解，恐怕牽連甚廣。