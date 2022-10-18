小班制排擠資源 貝賽26學區籲修正

學委會呼籲，若在擁擠學區施行小班制，應優先增建新校舍。(本報檔案照)

月前由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署的公校小班案，仍有不少非議，部分家長及教育人士擔憂，缺乏明文規定的該案，會使已經過度擁擠的好學區 受到負面影響，有多名華人家長代表的皇后區第26學區委員會，近日全票通過全市第一份要求州長修正小班案的決議，呼籲若在擁擠學區施行小班制，必須馬上增建新校舍，並不得減少包括資優班 在內特殊項目的名額。

根據第26學委會的決議書，小班案並未充分聆聽家長、學委會、各區學監、全市高中委員會(Citywide Council on High Schools)等意見，優先考慮已經接受學業輔導服務及經費的特困學區，也是在懲罰過度擁擠的其他學區，例如全市最擁擠的第25及26學區，已經缺乏能夠建造新教室的空間，而若要建新樓或新校，走流程往往需要數年，此外若小班案實施，經費預計也將「此消彼長」，諸如STEM、資優班、AP大學先修課程等，勢必減少名額。

對此，決議書呼籲州長修正小班案，保證全市32個學區將被等同對待，經費公平分配，且該案在實施過程中，應納入學委會、各區學監等參與討論，例如學委會每年向市教育局 遞交一份名單，列出該學區應優先施行小班案的學校，過度擁擠學區也立即分配建造新樓的資金，並嚴禁削減包括資優班在內特殊項目的名額。

第26學委會主席司徒弼表示，第25、26學區並非像部分特困學區，施行小班案只需聘用更多的老師，兩學區長期擁擠，此前，也有家長擔心，小班案施行後，好學區的學生恐被迫遷到其他學區就讀，學委會也在同日全票通過另一份決議，主張在皇后區保留就近入學制度。