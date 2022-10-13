照顧華裔特殊兒 華策會獲捐1萬元

華人策劃協會接受恆信理財1萬元善款，將用於服務發展遲緩人士。(記者牟蘭╱攝影)

華人 策劃協會近日接受恆信理財(Greater Hudson Financial)1萬元善款，將用於服務發展遲緩人士，支持年度活動，促進社區發展；華策會總裁何永康指，受傳統文化影響，育有特殊兒童的華人家庭常不願求助，這筆善款與其他經費將幫助提供更多的服務。

何永康表示，華策會是全州唯二的亞裔 非營利組織獲州府經費，為發育遲緩人士提供服務，捐款將有助幫助特殊兒童開發潛能，支持他們的父母，開辦心理諮詢等服務，並展開新計畫幫助更多有需人士。

華策會成為亞裔特殊兒童家長信任求助平台，每年平均服務300多個特殊家庭；已開展家長領導計畫，邀請家中育有特殊兒童的家長在州府與市府發聲，反映孩子真實需求，讓政府聽見民眾聲音。

恆信理財總裁兼行政總監陳永傑表示，華人社區在疫期受重創，華策會等非營利組織捐贈放疫物資，還多次舉辦反仇恨亞裔的活動；該公司過去多次為華策會捐款，感謝該會長期為華人低收入 者與新移民以及特殊兒童的服務。此次捐贈旨在回饋社區，也希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多亞裔後代學成後，幫助弱勢群體，讓社區更美好」。

皇后區社區服務主管吳明曉與福壽老人中心主任鄭石等，也參加當天的活動表示支持。