「舞動人生」講座 百名長者學打拳

「舞動人生講座」現場由專業老師教習太極拳和社交舞，逾百名長者室內活絡筋骨，享受運動的樂趣。(記者牟蘭╱攝影)

世界日報 與聯合健康保險(UnitedHealthcare)1日在法拉盛喜來登大酒店共同舉辦「舞動人生講座」免費活動，吸引200多名以長者為主民眾參與，現場由專業老師教習太極拳和社交舞，百名長者室內活絡筋骨，享受運動的樂趣。

世界日報業務部總經理黎冠中表示，本次「舞動人生講座」為讀者帶來不同的活動，不僅帶來醫保與健康資訊，還邀請太極拳與社交舞老師現場教學；聯合健保 亞裔資訊中心總監魏麗思(Alice Wei)表示，當天活動豐富精彩，為與會者帶來各種資訊與現場互動活動。

聯合健保的聯邦保險醫療保險顧問黃嘉聖(Lisa Wang)，帶來聯邦醫療保險 計畫(俗稱紅藍卡)的講座，介紹這種保險計畫與醫療補助計畫(俗稱白卡)的區別，以及相關計畫的涵蓋支付費用，提醒公民或滿足申請條件的合法居民，需提早參加註冊，避免被收取延遲註冊的罰款。

太極拳和健身氣功教練與裁判孫暢榮，指導長者如何練習基本太極，讓長者平日在家也可養身；她說，學習太極拳好處頗多，可減壓，也可燃脂，能幫助增強四肢力量並維持平衡，降低長者摔倒的風險。

茹寶藝術學校的校長茹寶，教習華爾滋及恰恰的基本舞步教學，即使長者沒有舞蹈基礎，也透過基本舞步，享受與友人共舞與身體律動的樂趣；百餘人在活動場所打拳、起舞，在雨天也鍛鍊身體。