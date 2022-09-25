李修頓：若當選將進入犯罪緊急狀態

李修頓表示，若當選，將頒布行政命令，藉此暫停允許無保釋放的2019年保釋改革法。(記者張心╱攝影)

共和黨紐約州 長候選人李修頓(Lee Zeldin)本周表示，若當選，將頒布行政命令，宣布全州進入「犯罪緊急狀態」(a state of emergency on crime)，藉此暫停允許無保釋放的2019年保釋改革法，並立刻罷黜曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)。

李修頓在日前接受「紐約郵報」採訪時，表示若在11月的州長普選中當選，上任後的工作重點，就是改變現行的保釋改革法。

他表示，屆時將會與相關人士討論，其中一個可行的辦法，就是用州長身分頒布行政令，進入犯罪緊急狀態，藉此暫停司法單位允許犯人無保釋放的繼續；「但這不是最好的計畫，我更希望州府的其他民選官員，主動修改保釋改革法。」

距離州長選舉還剩六周，李修頓將自己的競選戰略核心訂定為「治理公共治安」，期間積極到犯罪現場舉辦記者會，藉此喚醒大眾對犯罪頻發及治安惡化的意識。

李修頓表示，市長亞當斯 (Eric Adams)在整治紐約治安的想法與他相同，同樣也抨擊現行的保釋改革法，相信將會是修改改革保釋法的重要盟友；「但他沒有獲得相應支持，在政策推行上困難重重」，他說，若當選州長後，預期能與亞當斯成為「好搭檔」，共同改善紐約州和紐約市的公共治安。

另外，李修頓也說，若當選，將運用州長權力，罷黜主張「輕罪不起訴」的白艾榮，並請亞當斯、民選官員、社區領袖擬出接任者名單。

李修頓還批「霍楚 腦子進水了」，對於紐約州應對新冠疫情時所採取的措施，李修頓指責州長霍楚(Kathy Hochul)利用豐厚的州府合同來賄賂競選金主，而無視紐約州外遷的人口數量已經居全國前位；「有近6000人搬往佛州，是有史以來最高的單月人口外流紀錄，在霍楚管理下的紐約，生活變得愈來愈糟糕。」