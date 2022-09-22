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挺抽籤錄取 15學區通過決議

記者胡聲橋╱紐約報導
華人家長會議現場抗議抽籤錄取。(臧東慧提供)
華人家長會議現場抗議抽籤錄取。(臧東慧提供)

布碌崙(布魯克林第15學區委員會(CEC15)20日晚投票通過一項「呼籲永久取消按成績錄取，繼續抽籤錄取」的決議。儘管華裔委員反對該決議，並有不少華裔家長代表於現場抗議，委員會最終通過該項決議。

會議當晚在布碌崙的第58小學舉行。在對一項呼籲永久消除中學和高中歧視性招生方法的決議進行辯論後，委員們對這項決議進行表決，共有11名委員，最後以六人贊成，兩人反對，三人缺席的結果通過該決議。

該決議提出13項原因為依據，認為按成績篩選不成比率地排除非洲裔和西語裔、以及低收入者和殘疾學生；在新冠疫情期間對招生所做的改變，得到廣泛的支持，如請願書、簽名信，以及由非洲裔及西語裔學生牽頭的請願活動。

該決議為此決定：呼籲市教育局永久停止在公立中學使用篩選錄取；呼籲市教育局維持對高中招生過程的所有更改，包括取消使用出勤率及州考試成績作為選擇標準。

Vincent Lu是該委員會唯一的華裔委員，也是此次表決投反對票的兩位委員之一。自從有人提出這項決議案後，他一直強烈反對。當晚發言中，他認為抽籤錄取正是第15學區入學率大幅下降的原因，當學生的才能和勤奮不能得到補償，他們就會選擇以腳投票。當一直拿A的優秀學生被迫到12個志願之外的學校就讀，這是教育系統的恥辱。

該委員會中，有激進教育主張的委員占多數，Vincent Lu知道這項決議肯定會通過，但即便這樣，他說也要代表華裔發聲。

多名華人家長代表到現場抗議，舉著支持篩選錄取的標語，傳遞華人心聲。紐約市居民聯盟創辦人臧東慧也參與示威。他說，今年紐約升高中的抽籤錄取遭到眾多華人家長反對，現在他們正設法將華裔民意傳遞到市教育局，希望明年能取消抽籤錄取。

「紐約市加強課程和教育家長領導」組織(Place NYC)的創辦人朱雅婷表示，紐約市各學區委員會(CEC)有諮詢建議權，決策權則屬於教育局和市長，她鼓勵華人家長多參加學區委員會的活動，讓市府瞭解華裔觀念。

布碌崙第15學區委員會通過取消按成績錄取的決議。(讀者提供)
布碌崙第15學區委員會通過取消按成績錄取的決議。(讀者提供)

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