法拉盛市中心販毒 19歲男罪成恐囚20年

艾成文因涉嫌非法販賣大量管制藥品被捕，圖為警方沒收的槍枝、子彈、毒品與現金。(皇后區檢方提供)

一名19歲的皇后區 男子因涉嫌售賣大量管制藥品與非法槍枝彈藥，月前在法拉盛大學點 大道住所被捕；他日前過堂，被大陪審團以15項非法販賣管制藥品與非法持武等罪起訴，若罪成，將面臨最高達20年監禁。

法院消息指，臥底探員從今年1月至6月，對19歲的艾成 文(Justin Echeverry)展開調查，發現他曾在法拉盛市中心、東艾姆赫斯特與傑克森高地販毒；警員偽裝成買家，於1月11日與被告相約，先購買了五片鎮痛劑Percocet，隨後連續十次向他購買99片鎮痛劑，與1010片「羥考酮」(oxycodone)。

根據研究機構的化驗，艾成文售賣的管制藥品中均含芬太尼(Fentanyl)；皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)對此指，截止9月，皇后區檢方向206名販賣致死量管制藥品提告，較去年同期增長51%。

凱茲譴責被告，將這些可能致死的芬太尼任意出售，為社區帶來危險，承諾當局將繼續嚴打管制藥品非法流入市場，「皇后區將繼續與這些成倍增加的致命成癮藥鬥爭。」

臥底警方月前與艾成文第11次交易時，在他位於大學點大道的家中逮捕，沒收了他試圖向警員出售的一把半自動幽靈槍、一把0.22口徑左輪手槍與一把PA-15突擊武器、一包子彈與1萬2260元的現金。

艾成文日前過堂，被大陪審團以十項非法銷售管制藥品與兩項非法持武等，共15項罪名起訴，法官西米諾(Toni M. Cimino)要求他羈押候審，他的下次上庭時間為10月12日，若罪成，他將面臨最高達20年的刑期。