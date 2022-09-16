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落實聯合國永續發展 台灣發布第二部自願檢視報告

記者顏嘉瑩／紐約報導
立委范雲、王婉諭、經文處長李光章與哥大師生等合影。(經文處提供)
立委范雲、王婉諭、經文處長李光章與哥大師生等合影。(經文處提供)

聯合國大會正在紐約進行，中華民國行政院國家永續發展委員會副執行長蔡鴻德，15日於哥倫比亞大學發布第二部落實聯合國永續發展目標(SDGs)的「國家自願檢視報告」(Voluntary National Review, VNR)，分享台灣過去五年的成果及進步，並展現台灣落實SDGs的決心與能力。

15日的「落實永續發展目標(SDGs)之包容性夥伴關係」研討會，由駐紐約台北經濟文化辦事處與國際合作發展基金會(TaiwanICDF)合辦，由該校永續發展中心執行主任Yanis Ben Amor主持，除蔡鴻德外，基金會副秘書長史立軍線上參與，馬紹爾群島駐聯合國常代Amatlain Elizabeth Kabua大使、及帛琉駐聯合國常代Ilana Seid大使等人則到場與會。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章致開幕詞時表示，全球受到新冠疫情、俄烏戰爭以及氣候變遷等影響，導致SDGs落實停滯，須更團結響應聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)要求全球立即行動的呼籲；李光章說，台灣落實SDGs的努力，也呼應聯合國「2030永續發展議程」的宣示「不遺漏任何人」(No one will be left behind)，全世界應繼續合作。

立法委員王婉諭(左起)、范雲，Yanis Ben Amor、李光章、Amatla...
立法委員王婉諭(左起)、范雲，Yanis Ben Amor、李光章、Amatlain Elizabeth Kabua、蔡鴻德、Ilana Seid、Paul Beresford-Hill、史立軍。(經文處提供)

台灣2017年在紐約發布首部SDGs的國家自願檢視報告，蔡鴻德在會上分享從第一部報告發布至今，台灣各方面的努力：推動經濟和教育的包容性、在數位經濟透過創新模式發展，落實性別平等、實施全民健保，促進綠色能源資源循環和環境優化、實現生物多樣性，推動可持續發展和智慧城市、開放政府等。

另外在疫期也透過送醫療物資、提供醫療專家以及技術援助等，促進國際間合作交流；未來將繼續朝適應氣候變遷、實踐淨零綠生活等方向前進。

史立軍說明，台灣目前與36國合作執行高科技與農業生技等領域，逾80項發展計畫，並與多國公私部門廣泛建立包容性夥伴關係。

Amatlain Elizabeth Kabua表示，台灣作為島國，了解馬紹爾群島面臨的挑戰，肯定台灣落實SDGs的努力，認為台灣應被納入聯合國；Ilana Seid說，SDGs的落實不應遺漏任何人，支持台灣應被納入聯合國；馬爾他騎士團駐聯合國常任觀察員Paul Beresford-Hill大使則提到近期前副總統陳建仁訪問羅馬時，代表台灣政府捐款給馬爾他騎士團，用以支持對烏克蘭難民的人道援助。

聯合國 氣候變遷 中華民國

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