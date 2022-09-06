亞總會攜華人團體 布碌崙慶中秋
美國亞裔社團聯合總會(亞總會)攜手美國香港總商會、美華總商會和美國中餐聯盟(紐約)，5日在布碌崙(布魯克林)華社舉辦第11屆慶中秋活動。州參議員桑德斯(James Sanders. Jr)和州眾議員寇頓辦公室是聯合主辦方。
本次活動向到場居民派發3000份月餅，為小學生派發400個書包，還有其他各種玩具及口罩、洗手液。這次慶中秋活動還包括舞獅、京劇演唱伴舞和太極拳等表演。民選官員、中國駐紐約總領館官員、華人社團代表等出席道賀。
活動5日下午在布碌崙金皇廷酒樓停車場舉行。藉中秋佳節，享團圓之樂。亞總會會長陳善莊表示，華人移民到美國已經有200多年歷史，不管歲月如何流轉，中秋佳節代代相傳，華人忘不了中國根。另一方面，為了在新大陸發展壯大，美國華人爭取權益的活動也在繼續。
州眾議員寇頓(William Colton)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員馬泰(Christopher Marte)、州長霍楚(Kathy Hochul)的副幕僚長孫雯、中國駐紐約領事館副總領事錢進、皇后區民事法庭法官李昌永等參加當天的慶祝活動。州眾議員共和黨候選人鄭永佳(Lester Chang)也出席致意。
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