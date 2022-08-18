華警劉文健遺孀 靠狗陪伴走出喪夫陰霾

劉仔已從一條小狗長成大狗，與劉安兒感情深厚。(陳佩霞提供)

華警劉文健於2014年殉職，當時新婚不久的遺孀陳佩霞悲痛欲絕，一度失去求生意志，在朋友的建議下領養一隻狗，一路伴隨著女兒劉安兒的成長，成為家裡重要一員；由陳佩霞發起的劉文健警探基金會，為專員提供經費訓練治療犬，並送給有前線公職人員殉職的家庭，是該會的使命之一。

陳佩霞表示，丈夫去世時，兩人才新婚三個月、感情尤其深厚，失去他的衝擊非言語能夠形容，「我當時完全找不到繼續活下去的意志」；直到一名朋友告訴她，必須為自己的人生找到一個全新的責任，她於是接受對方的建議，領養了一條黑色的拉布拉多犬，賦予自己生命一個新的意義。

回憶過去，她表示劉文健雖然喜歡狗，但婚後未馬上養狗，只是希望有朝一日能給兩人的小家庭增添新成員；丈夫意外身亡，這件事就由陳佩霞獨自完成，將狗取名為「劉仔」，如今已經相伴她六年，成為家裡不可或缺的一員。

在那段痛苦的日子裡，陳佩霞每次的觸景傷情、每次的思念，都有劉仔守候在身旁；動物有靈性，彷彿能看穿她的心，就算不言不語，只是用堅定的眼神看著她，搖擺著尾巴，就已經帶來莫大的安慰。

後來女兒劉安兒出生後，劉仔也一直伴隨著她成長，劉安兒對狗子很是呵護，經常一起玩耍，有很多歡樂時光；陳佩霞以過來人的身分，分享與劉仔的緣分，當人的生活遭遇劇變時，寵物絕對能給心靈帶來安慰，讓看似絕望的人生出現曙光。

她以這個使命為目標，於2018年創辦劉文健警探基金會，專門為不幸殉職警員、消防員的家屬贈送治療犬(Therapy Dog)，「希望(治療犬)可成為他們的夥伴，減輕失去至親之痛。」

基金會成立初期便遭遇新冠疫情 ，導致慈善項目有所拖延，直到今年才開始贈送治療犬給多個家庭，在疫情最嚴重之時，基金會也向全市多個警局，給警察贈送口罩、消毒洗手液等物資；「基金會也將成為華人與紐約市警的重要橋梁」，陳佩霞說，希望能引起警局對華社治安問題的重視，加強巡邏。

該會將於下個月在皇后區 舉辦籌款晚會，持續經營慈善事務，活動上也將針對個人及團體頒發社區服務獎，其中包括兩名醫生；他們是陳佩霞這輩子的恩人，斯萊格(Peter Schlegel)在劉文健死去後成功保留其精子，韓裔 醫生Pak H. Chung則幫助她人工受孕，誕下與亡夫的孩子，特別藉此表達感激之情。

晚會將於9月22日(周四)晚7時，在皇后區的Russo's On The Bay舉行，民眾可購買門票出席；有意支持該基金會的善心人士，也可瀏覽www.detectivewenjianliu.org查詢詳情或線上捐款。