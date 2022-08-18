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12國會選區 亞裔團體挺帕特爾

記者鄭怡嫣／紐約報導
亞美有權者聯盟及亞裔社區人士背書帕特爾(左六)。(記者鄭怡嫣╱攝影)
亞美有權者聯盟及亞裔社區人士背書帕特爾(左六)。(記者鄭怡嫣╱攝影)

經過選區重畫，全新的第12國會眾議員選區剔除皇后區區塊，將曼哈頓「東西合並」，涵蓋中城、上東及上西區，使得兩位任國會議員超過30年的政壇老將納德勒(Jerrold Nadler)及梅隆尼(Carolyn Maloney)由華府同事變對手，青年素人、印度裔的帕特爾(Suraj Patel)也加入鏖戰，盼鷸蚌相爭、漁翁得利，獲得亞美有權者聯盟(AAVA)及亞裔社區人士的背書。

17日在皇后區莫瑞丘(Murray Hill)舉辦的造勢活動，亞美有權者聯盟聯同亞裔、韓裔、及印度裔社區人士等共同支持帕特爾，聯盟主席朴容範以及大紐約韓美家長會成員崔允姬表示，這是一場前浪與後浪的對戰，需要像帕特爾一樣的新苗，既有新的理念與實幹能力，又能助益亞裔社區；曾參選皇后區區長的尹導表示，帕特爾與兩位老牌政客的區別是他注重實事，真正服務社區，也能把亞裔關心的治安及生活品質問題送進議會。

帕特爾表示，國會需要的是能在往後幾十年為選區工作的人，而不是已經30年沒乘地鐵的在位者，仇恨犯罪激增的當下，需要有人能為此發聲，他對於經濟、墮胎權等議題都有具體計畫，而另兩位卻沒有；目前，帕特爾還獲得楊安澤的背書。

38歲印度裔律師帕特爾曾兩次挑戰梅隆尼，他的父母1968年從印度移民美國，一家人曾在布碌崙蝸居，經營樓下的雜貨店，在史丹福大學及紐約大學分別完成本科及法學院後，曾任職前總統歐巴馬的競選團隊，後則成為社區組織者，扶持新一代的青年領袖。

75歲的納德勒原代表國會第十選區，幾乎貫穿曼哈頓的西半部分，但該選區經重畫後，僅涵蓋曼哈頓下城及大量布碌崙(布魯克林)區域，這位政壇老將只得轉戰第12選區，目前，他已獲得紐約時報、紐約州國會參議員舒默(Charles Schumer)等多個重量級背書，作為司法委員會主席，他曾推動彈劾前總統川普、槍枝安全等緊急的立法工作。

與納德勒一樣，76歲的梅隆尼也自1992年擔任國會眾議員至今，她是監管和改革委員會(Oversight and Reform Committee)的主席，曾為在九一一恐襲中身患相關疾病的受害者們力爭權益，她的理念與納德勒相似，在生育及墮胎權成為關鍵社會議題的當下，將此次競選的重心放在女性身分上。

第12國會眾議員選區三人混戰。(取自帕特爾競選網站)
第12國會眾議員選區三人混戰。(取自帕特爾競選網站)

亞裔 印度 皇后區

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