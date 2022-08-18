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前藏族警未達認罪協議 9月12日將進行陪審團遴選

記者牟蘭／紐約報導
前紐約市警白瑪達傑．昂旺。(本報檔案照)
前紐約市警白瑪達傑．昂旺。(本報檔案照)

紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺(Baimadajie Angwang)涉非法充當中國政府代理人案，兩年前在長島家中被捕，他去年因在獄中染疫，獲准交保候審，紐約聯邦東區檢察官辦公室消息稱，他將於9月12日進行陪審團遴選，即將進入庭審階段，意味著他未與檢方達成認罪協議。

此前昂旺辯護律師卡曼(John Carman)曾向法官申請讓昂旺審視檢方掌握的通訊證據，並表示如果該申請被允許，會考慮不進入庭審，暗示有可能達成認罪協議。

35歲的昂旺，出生在中國西藏，通過政治庇護，已歸化入籍，17歲參軍，先後服務海軍與陸戰隊，曾至伊拉克與阿富汗等戰場，2016年加入紐約市警，兩年後調至111分局，2020年9月被捕後，無薪停職。

起訴書指，昂旺在沒有通知美國政府的情況下充當外國政府代理人，被控電信詐欺與詐騙等罪名，當局雖未以間諜罪起訴，但若罪成，將面臨最高55年監禁。

去年初，昂旺在獄中出現症狀，被確診染疫，律師指，因疫情他與當事人溝通不便；法官同意昂旺交付200萬元的保釋金候審，案件膠著至今。

昂旺 紐約市 長島

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