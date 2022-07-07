華人新開雜貨店頻遭竊賊光顧 女店主搶回物品摔倒受傷

警方正通緝該名涉嫌盜竊的非洲裔男子。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)康尼島一家華人 新開的雜貨店日前遭人盜竊，一名非洲裔男子將裝有36雙拖鞋的箱子搬走，女店主發現後上前追趕，成功搶回商品時不慎摔倒在地；受害者表示，案件發生前兩小時，竊賊就已在店外偷走一箱沙灘鞋，之前也曾帶女兒來偷東西，希望這名累犯盡快落網。

警方指，6月10日下午1時50分左右，涉案歹徒來到Stillwell大道的該雜貨店門前，從地上拎起一個裝有36雙拖鞋的箱子，未付錢就轉身離去；32歲的華裔女店主發現後衝出店門將箱子搶回來，竊賊鬆手的瞬間將箱子扔向對方，造成她失去平衡重摔倒地，左手肘受輕傷。

受害者江小姐表示，兩個月前才新開這家店，沒想到就遇上歹徒頻繁「光顧」；案發前兩個小時，該男子來店裡探風，觀察牆邊的監控錄像銀幕，應是發現攝影機死角後，將店前擺放的大批兒童沙灘鞋，裝進黑色袋子裡偷走。

當時正在忙碌，她雖看到對方拿著紙袋離開，但並沒多想，後來發現沙灘鞋不翼而飛再查看監控才知遭竊；沒想到對方不久又回到現場，這次大搖大擺將整個箱子拎走，江小姐追出去高喊「你不能拿走，你沒有付錢」，對方接著鬆了手，將她推倒在地。

她事後回想，此人之前也曾帶過十多歲的女兒一起偷東西，在女兒的掩護下將放在台階邊的一箱礦泉水偷走，「好像把我的店當成他的倉庫，總是整批整箱偷東西」；上月案發後，她還曾看見該男子態度囂張地從店門前走過，令她非常氣憤，希望警方這次發布照片，能盡快抓到人。

嫌犯是一名身材魁梧的非洲裔男子，黑髮、有鬍鬚，犯案時身穿黑色長袖襯衫、戴著印有「New York」字眼的藍色棒球帽；若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。