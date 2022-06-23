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李揚國伴侶紀念陳果仁：正義從未到來

記者張晨／紐約報導
陳果仁墓碑前擺放的悼念鮮花。(周慧珠提供)
陳果仁墓碑前擺放的悼念鮮花。(周慧珠提供)

在密西根州底特律日前舉行的「陳果仁40周年紀念儀式」(Vincent Chin 40th Remembrance & Rededication)上，已故紐約華裔攝影師李揚國伴侶周慧珠受邀出席，她表示，李揚國曾極力關注陳果仁案，並試圖找到兇嫌之一的艾班斯(Ronald Ebens)，因為他不但未因此案遭到審判，連判處的罰金也未繳納，搬到他州銷聲匿跡。

周慧珠表示，李揚國生前曾試圖找到艾班斯，並在其生活的社區舉行抗議活動，但都收效甚微；「直至去世，李揚國都相信正義從未真正到來。」

如今81歲的艾班斯，已搬到內華達州亨德森市生活，39年來，他欠陳果仁遺屬的賠償金已累計至逾1000萬元，且他在多次接受採訪時都從未就殺害陳果仁一事表示過悔意。

而陳果仁的母親也因為兒子維權無果後來返回中國，2000年初因醫病返美後去世；紀錄片「陳果仁的正義」(Justice for Vincent)導演周天朗(Lawrence Chau)表示，他因紀錄片「誰殺了陳果仁？」(Who Killed Vincent Chin?)而受到啟發，該片獲得奧斯卡最佳紀錄片獎提名，但在全球電影資訊網站IMDb上，僅有200多人「看過」，普通用戶留下的影評文字僅有一條。

周天朗表示，陳果仁的遭遇和疫情導致的仇恨亞裔犯罪有著驚人的相似之處，「2016年大選後我就知道亞裔社區會成為下一個目標，這就是人們不能忘記陳果仁的原因。」

接受採訪時，周天朗正在前往倫敦參加影展，他說，「當我看到陳果仁的母親陳余瓊芳時，我就看到了我自己的母親，她移民到北美後生活也發生了翻天覆地的變化，兩個人都來生長在農村，為了融入新環境說著蹩腳的英語。母親失去兒子是痛苦且不能彌補的損失，恨就是恨，不公正就是不公正。」

李揚國 亞裔 導演

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